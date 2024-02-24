У Києві помітили культовий американський спорткар з яскравим тюнінгом (фото)

Спортивне купе Chevrolet Camaro SS обладнане 6,2-літровим 453-сильним V8. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с та розвинути 255 км/год.

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У Києві сфотографували потужний Chevrolet Camaro 2019 року. Знаменитий спорткар шостого покоління є рідкістю в Україні, адже, на відміну від попередника, офіційно у нас не продавався. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Camaro розганяється до сотні за 4,4 с Фото: Topcars UA

Chevrolet Camaro шостої генерації став фінальним варіантом моделі, адже концерн General Motors повністю припинив її виробництво. Саме це купе є ранньою її версією.

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Дизайн Chevrolet Camaro 2019 року виконаний у ретростилі. Спорткар нагадує оригінальний Chevrolet Camaro 1967 року, проте значно агресивніший на вигляд.

До того ж конкретно цей автомобіль отримав яскравий тюнінг. Встановлено карбоновий капот із повітрозабірниками, обвіс, величезне антикрило і жалюзі на задньому склі.

Автомобіль належить до версії Chevrolet Camaro SS. Заряджене задньопривідне купе обладнане 6,2-літровим V8 потужністю 453 к.с. і з крутним моментом у 617 Нм. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,4 с і розвинути 255 км/год.

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