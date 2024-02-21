585 сил і максимальні 300 км/год: у Києві помітили надпотужний Mercedes (фото)

Mercedes CLS63 AMG S обладнаний 585-сильним V8 твін-турбо. Заряджений седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 300 км/год.

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У центрі Києва сфотографували Mercedes-Benz CLS 2016 року в зарядженій версії від AMG. Спортивний седан-купе є рідкістю в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивний седан вирізняється агресивним дизайном передньої частини Фото: Topcars UA

Mercedes-Benz CLS63 AMG S (саме така повна назва седана) був найпотужнішою і найдорожчою версією лінійці другого покоління моделі. Новим такий автомобіль коштував 110 000 доларів, а випускали його з 2013 по 2018 рік.

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Головна особливість Mercedes CLS63 AMG S ховається під капотом. Його обладнали 5,5-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 300 км/год.

До того ж, Mercedes CLS63 AMG S отримав повний привід, а його пневмопідвіска допрацьована. Також установлені збільшені гальма.

Mercedes CLS63 AMG розганяється до 100 км/год за 3,6 с Фото: Topcars UA

Від стандартного Mercedes CLS C218 версія від AMG відрізняється агресивнішою передньою частиною, обвісом, спойлером і розширеними крилами. У салоні встановлені спортивні сидіння і кермо.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли новий Mercedes-AMG S63 на 800 сил.

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