Расход топлива новых авто проверили в реальных условиях: результаты удивили

В большинстве протестированных авто разница между паспортным и реальным расходом топлива составляет до 5%. Некоторые машины оказались экономичнее, чем заявляли их производители.

Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) провела свое очередное исследование экономичности автомобилей. Расход топлива моделей разных классов проверили в реальных условиях. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Для испытаний выбрали 13 моделей, среди которых — компактные городские авто, кроссоверы, седаны и семейные минивэны. Их тестировали в соответствии со строгой процедурой, которую используют при определении потребления топлива по методике WLTP. У большинства из них реальный расход больше, чем паспортный.

Kia Carnival в реальной жизни оказался экономичнее на 7% Фото: Kia

В среднем, различие между заявленным и реальным расходом топлива относительно небольшое — в пределах 5%. Однако у BMW X3 оно составляет 20%: кроссовер потребляет 8,9 л на 100 км, хотя производитель указывает 7,4 л на 100 км.

В то же время, Kia Carnival в тесте показал результат 6,0 л на 100 км, что на 7% меньше паспортных данных (6,5%). А у Hyundai i30 и Staria, MG HS и Toyota Camry заявленный и реальный расход топлива фактически одинаковые.

Название модели Паспортный расход Реальный расход Разница Audi Q5 4,8 л/100 км 5,6 л/100 км –17% BMW X3 7,4 л/100 км 8,9 л/100 км –20% Hyundai i30 7,4 л/100 км 7,5 л/100 км –1% Hyundai Staria 8,2 л/100 км 8,3 л/100 км –1% Kia Carnival 6,5 л/100 км 6,0 л/100 км 7% Kia Sportage 6,3 л/100 км 6,6 л/100 км –5% MG3 6,7 л/100 км 7,9 л/100 км –19% MG HS 7,3 л/100 км 7,4 л/100 км 1% Mitsubishi Eclipse Cross 7,3 л/100 км 7,6 л/100 км –3% Mitsubishi Outlander 7,6 л/100 км 7,9 л/100 км –4% Toyota Camry 6,8 л/100 км 6,7 л/100 км 1% Toyota Yaris Cross Hybrid 3,8 л/100 км 4,3 л/100 км –12% Volvo XC40 6,9 л/100 км 7,6 л/100 км –9%

Директор ААА Майкл Брэдли заявил, что подобные тесты призваны помочь автомобилистам выбрать машины, которые позволят сэкономить сотни долларов в год на топливе.

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