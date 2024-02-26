Расход топлива новых авто проверили в реальных условиях: результаты удивили
В большинстве протестированных авто разница между паспортным и реальным расходом топлива составляет до 5%. Некоторые машины оказались экономичнее, чем заявляли их производители.
Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) провела свое очередное исследование экономичности автомобилей. Расход топлива моделей разных классов проверили в реальных условиях. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Для испытаний выбрали 13 моделей, среди которых — компактные городские авто, кроссоверы, седаны и семейные минивэны. Их тестировали в соответствии со строгой процедурой, которую используют при определении потребления топлива по методике WLTP. У большинства из них реальный расход больше, чем паспортный.
В среднем, различие между заявленным и реальным расходом топлива относительно небольшое — в пределах 5%. Однако у BMW X3 оно составляет 20%: кроссовер потребляет 8,9 л на 100 км, хотя производитель указывает 7,4 л на 100 км.
В то же время, Kia Carnival в тесте показал результат 6,0 л на 100 км, что на 7% меньше паспортных данных (6,5%). А у Hyundai i30 и Staria, MG HS и Toyota Camry заявленный и реальный расход топлива фактически одинаковые.
|Название модели
|Паспортный расход
|Реальный расход
|Разница
|Audi Q5
|4,8 л/100 км
|5,6 л/100 км
|–17%
|BMW X3
|7,4 л/100 км
|8,9 л/100 км
|–20%
|Hyundai i30
|7,4 л/100 км
|7,5 л/100 км
|–1%
|Hyundai Staria
|8,2 л/100 км
|8,3 л/100 км
|–1%
|Kia Carnival
|6,5 л/100 км
|6,0 л/100 км
|7%
|Kia Sportage
|6,3 л/100 км
|6,6 л/100 км
|–5%
|MG3
|6,7 л/100 км
|7,9 л/100 км
|–19%
|MG HS
|7,3 л/100 км
|7,4 л/100 км
|1%
|Mitsubishi Eclipse Cross
|7,3 л/100 км
|7,6 л/100 км
|–3%
|Mitsubishi Outlander
|7,6 л/100 км
|7,9 л/100 км
|–4%
|Toyota Camry
|6,8 л/100 км
|6,7 л/100 км
|1%
|Toyota Yaris Cross Hybrid
|3,8 л/100 км
|4,3 л/100 км
|–12%
|Volvo XC40
|6,9 л/100 км
|7,6 л/100 км
|–9%
Директор ААА Майкл Брэдли заявил, что подобные тесты призваны помочь автомобилистам выбрать машины, которые позволят сэкономить сотни долларов в год на топливе.
Кстати, недавно в условиях зимы измерили и запас хода электромобилей.
Также Фокус рассказывал о лучших гибридных автомобилях.