Назван лучший автомобиль в Европе за 2024 год (фото)

Электромобиль Renault Scenic стал лучшим авто года в Европе. Жюри конкурса отметило инновационность и невысокую цену электрокроссовера.

В рамках Женевского автосалона назвали победителя конкурса European Car of the Year 2024 ("Европейский автомобиль года 2024"). Как и ожидалось, им стал электромобиль — кроссовер Renault Scenic. Об этом сообщается на сайте премии.

Новый Renault Scenic набрал в голосовании 329 голосов. Он обошел новый BMW 5 Series (308 голосов) и Peugeot 3008 (197). Первое место электрокроссоверу отдали 22 из 58 членов жюри конкурса. Они отметили инновационность и невысокую стоимость электрокара.

BMW 5 серии Фото: BMW Peugeot 3008 Фото: Stellantis

Всего за звание лучшего авто года в Европе боролись 28 различных моделей. Из них выбрали семь финалистов, причем все они электрифицированы.

Напомним, что Renault Scenic вернулся на рынок в новом формате — как 4,5-метровый семейный электрокроссовер стоимостью от 38 700 евро. Он предлагается в версиях на 170 и 220 л. с., а его запас хода составляет от 430 до 625 км.

Лучшие авто в Европе выбирают с 1964 года. За них голосует жюри из автомобильных журналистов, которые представляют 22 страны. В прошлом году победителем конкурса European Car of the Year стал кроссовер Jeep Avenger.

Кстати, недавно назвали и лучшие авто года в Северной Америке.

Также Фокус рассказывал об авто года в Японии.