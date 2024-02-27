700 сил и расход 4,8 л на 100 км: презентован новый суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren Artura Spider оборудован 700-сильной гибридной установкой. Он разгоняется до 330 км/ч и может проехать 30 км на электротяге.

Линейку McLaren Artura 2024 расширил кабриолет Spider. Суперкар поступит в продажу с лета по цене от $273 800. Об этом сообщается на сайте британского автопроизводителя.

Суперкар оборудован 700-сильной установкой Фото: McLaren

Основное отличие McLaren Artura Spider — жесткая складная крыша. Она прячется с помощью электропривода за 11 с — эту процедуру можно выполнять на скорости до 50 км/ч.

В основе McLaren Artura Spider лежит карбоновый монокок, поэтому суперкар получился довольно легким — 1457 кг. Кабриолет тяжелее купе на 62 кг.

Двери авто поднимаются вверх Фото: McLaren

Внешность и салон McLaren Artura Spider в целом не изменились. Суперкар отличается обтекаемым дизайном, а его двери поднимаются вверх. Интерьер отделан кожей, алькантарой и карбоном, а на передней панели установлены два дисплея.

Суперкар McLaren Artura 2024 сохраняет гибридную установку с 3,0-литровым V6 твин-турбо и электромотором, однако ее мощность увеличили до 700 л. с. как для кабриолета, так и для купе. К тому же, появился новый спортивный выхлоп.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: McLaren

Новый McLaren Artura Spider способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и до 200 км/ч за 8,4 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Вместе с тем, авто способно проехать 30 км на электротяге и потребляет всего 4,8 л/100 км. Также доработаны 8-ступенчатый робот и подвеска авто.

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