Представлен необычный электромобиль Honda CR-V с заводским ГБО (фото)

Новая Honda CR-V eFCEV — нетипичный электромобиль с небольшой батареей и водородным ГБО. Запас хода кроссовера составляет 435 км.

Линейку Honda CR-V впервые пополнит электрическая версия e:FCEV. Кроссовер поступит в продажу в США с лета. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.

Honda CR-V eFCEV отличается дизайном передней части Фото: Honda

Электромобиль Honda CR-V e:FCEV имеет довольно необычную конструкцию. Кроссовер получил электромотор на 174 л.с. и 310 Н∙м и очень маленькую аккумуляторную батарею на 17,7 кВт∙ч.

Батарея у электрокара небольшая Фото: Honda

Запас хода на электротяге составляет всего 47 км. Этого достаточно для езды по городу, а вот для дальних путешествий установили топливные элементы. Запаса водорода в баллонах и заряда батареи достаточно, чтобы в целом проехать 435 км. К тому же, предусмотрена функция двунаправленной зарядки — можно подключать и питать электроприборы.

От стандартной Honda CR-V 2024 вариант e:FCEV отличается дизайном передней части. У кроссовера изменены фары, бампер и решетка радиатора.

Кроссовер предложат в богато оснащенной версии Фото: Honda

Новая Honda CR-V e:FCEV не изменилась внутри, однако богаче оснащена. Кроссовер доступен только в одной версии Touring с двухзонным климат-контролем, электроприводом сидений и двери багажника, акустикой Bose с 12 динамиками, подогревами кресел и руля.

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