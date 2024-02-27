Роскошного конкурента Toyota Land Cruiser от Nissan показали до премьеры (видео)

Новый Infiniti QX80 сохранит знакомый силуэт, однако станет более выразительным на вид. Внедорожник получит новый двигатель и мощную аудиосистему.

Опубликованы первые фото Infiniti QX80 нового поколения. Большой флагманский внедорожник от премиального подразделения Nissan презентуют 20 марта, а позже покажут публике на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Внедорожник показали в камуфляжной пленке Фото: Nissan Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Nissan

Новый Infiniti QX80 оклеен камуфляжной пленкой, однако отдельные детали внешности все же можно разглядеть. Кроссовер сохранит массивный стиль с высоким капотом и двухобъемным профилем.

Сохранены и черты перед серийного концепт-кара Infiniti QX80 Monograph. Традиционная широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Внедорожник получил большой спойлер и выдвижные дверные ручки.

Ожидается, что новый Infiniti QX80 2024 оснастят виртуальной приборной панелью, современной мультимедийной системой и акустикой Klipsch с 24 динамиками. На смену атмосферному V8 должен прийти более экономичный турбошестерня. Конкурентами модели останутся Toyota Land Cruiser 300/Lexus LX и Cadillac Escalade.

Новый Infiniti QX80 станет одной из четырех моделей марки, которые презентуют в ближайшие годы.

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