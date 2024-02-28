Старый "Гелендваген" после ДТП превратили в оригинальный пикап (фото)

Разбитый Mercedes G500 превратили в пикап с 1,1-метровым кузовом. Автомобиль оборудован 5,0-литровым 292-сильным V8.

В США выполнили необычный тюнинг "Гелендвагена". Внедорожник переделали в среднеразмерный пикап. Информация об авто появилась на eBay, где его безрезультатно пытались продать.

Пикап "Гелендваген" получил 1,1-метровый грузовой кузов Фото: ebay.com

Этот Mercedes-Benz G500 2003 года попал в серьезную аварию, в которой была повреждена задняя часть авто. Его решили не утилизировать, а превратить в оригинальный пикап.

Кузов пикапа обшит деревом Фото: ebay.com

У Mercedes G-Class срезали заднюю часть, удлинили раму и установили 1,1-метровый грузовой кузов. Его пол отделали деревом. Также обращают на себя внимание новые подножки и внедорожные 16-дюймовые шины BF Goodrich All-Terrain K02.

Салон Mercedes G-Class остался без изменений. Он отделан кожей и деревом, также есть климат-контроль и электроприводы.

Салон отделан кожей и деревом Фото: ebay.com

Тюнинг "Гелендвагена" не затронул и его двигатель. Mercedes G500 оборудован 5,0-литровым V8 мощностью 292 л.с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Сохранен и полный привод с понижающей передачей.

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