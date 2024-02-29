Эксклюзив за $30 миллионов долларов: Rolls-Royce презентовал самое дорогое авто в мире (фото)

Новый Rolls-Royce Droptail отличается особым перламутровым окрасом, а его салон отделан дорогой кожей и розовым деревом. Роскошный кабриолет оборудовали 600-сильным V12.

Презентована еще одна модель из семейства Rolls-Royce Droptail. Роскошный кабриолет стоит около 30 миллионов долларов — это самое дорогое авто в мире по состоянию на 2024 год. Его подробности раскрыли на сайте Rolls-Royce.

Кабриолет оборудован 600-сильным V12 Фото: Rolls-Royce

Всего планируют выпустить всего четыре кабриолета Rolls-Royce Droptail, которые будут отличаться друг от друга отделкой. Конкретно это авто является третьим в серии и имеет свое имя — Arcadia Droptail.

Новый Rolls-Royce Droptail — элегантный 5,3-метровый кабриолет с длинным капотом. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. 22-дюймовые диски отполированы до блеска.

Перламутровая краска содержит частицы стекла и алюминия Фото: Rolls-Royce

Заказчик этого автомобиля пожелал оформить его в стиле традиционной архитектуры Юго-Восточной Азии. Его кузов получил белый перламутровый окрас — в краску добавили микроскопические частицы стекла и алюминия.

Салон отделан кожей и розовым деревом Фото: Rolls-Royce

Салон Rolls-Royce Arcadia Droptail отделан дорогой кожей и розовым деревом. На интерьер и крышку багажника ушло 233 кусочка этого дерева, а работа длилась 8000 часов. Также у Rolls-Royce Arcadia Droptail эксклюзивный дизайн приборов, а на передней панели установлены дорогие часы, которые изготавливались в течение 5 месяцев.

На передней панели установлены дорогие часы Фото: Rolls-Royce

Как и все Rolls-Royce Droptail, Arcadia оборудовали 6,75-литровым V12 твин-турбо на 600 л.с. и 840 Нм. В паре с мотором работает 8-ступенчатый автомат.

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