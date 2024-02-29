16 цилиндров и электромотор: раскрыты подробности преемника Bugatti Chiron (видео)

Преемник Bugatti Chiron будет сверхмощным гибридом. Для суперкара готовят совершенно новый двигатель V16.

Суперкар Bugatti Chiron недавно прекратили выпускать и совсем скоро появится его преемник. Его планируют презентовать уже в июне, а пока на официальном сайте производителя обнародовали первый его тизер.

На видео не видно сам автомобиль, а все внимание сосредоточено на его двигателе. Поскольку знаменитый 8,0-литровый W16 создавался более 20 лет назад еще для Bugatti Veyron, то он не соответствует современным эко-нормам. Так что пришлось проектировать совершенно новый мотор.

Новый суперкар Bugatti станет гибридом — получит высокооборотный V16 и электромотор. На данный момент характеристики не разглашаются, однако известно, что силовая установка будет мощнее двигателя Bugatti Chiron, который развивал 1500-1600 сил, в зависимости от версии.

По предварительным данным, мощность нового Bugatti составит около 1800 л. с., а объем двигателя — 8,3 л. Звук V16 в видео намекает, что мотор может быть атмосферным.

В разработке гибридной установки суперкара участвуют производитель спортивных электромобилей Rimac, а также британская компания Cosworth, известная своими мощными бензиновыми двигателями для серийных и гоночных авто.

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