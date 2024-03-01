Hyundai показали экономичное семейное авто с авангардным дизайном (фото)

Новый Hyundai Staria HEV оборудован 245-сильной гибридной установкой. Средний расход топлива составляет около 8 л на 100 км.

В линейке Hyundai Staria 2024 появилась гибридная модификация HEV. Ее продажи уже начались на родине модели, в Южной Корее, а позже появится и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Минивэн потребляет около 8 л/100 км Фото: Hyundai

Гибрид Hyundai Staria HEV получил силовую установку, знакомую по Tucson и Sorento. 1,6-литровая бензиновая турбочетверка на 180 л. с. работает в паре с 73-сильным электромотором.

Суммарная отдача составляет 245 л. с. и 367 Нм, а среднее потребление топлива — 7,6-8,0 л/100 км, в зависимости от версии. Сейчас это самый экономичный вариант Hyundai Staria.

Визуально гибридная версия ничем не отличается от дизельной Hyundai Staria 2024 и сохраняет авангардный футуристический дизайн. Модель предлагается в трехместной грузовой и пятиместной грузопассажирской версиях, а также в пассажирских вариантах на 7, 9 и 11 мест.

Модель предлагают в грузовых и пассажирских версиях Фото: Hyundai

Цена Hyundai Staria HEV составляет в эквиваленте 25 700 долларов за грузовую версию и $27 370 — за пассажирскую. Топовые версии модели можно оборудовать 10,25-дюймовым тачскрином, электроприводом и вентиляцией сидений.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai отказались от бензиновых заряженных хэтчбеков.

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