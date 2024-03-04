Презентован новый Hyundai Ioniq 5 2024: как изменился электрокроссовер (фото)

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 изменился снаружи и внутри. Кроссовер получил увеличенную батарею, а его подвеску доработали.

В Южной Корее дебютировал новый Hyundai Ioniq 5. Электрический кроссовер прошел модернизацию и уже доступен для заказа на родине, а вскоре появится и в других странах. Его подробности раскрыли на сайте Hyundai.

Hyundai Ioniq 5 N Line выглядит более агрессивным Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 сохраняет граненый дизайн в духе 70-х годов и не очень изменился внешне. У него освежена передняя часть, новые более массивные бамперы (это сделало авто длиннее на 20 мм) и увеличенный спойлер. Кроме того, появилась новая версия N Line с более агрессивным дизайном и 20-дюймовыми дисками.

В салоне Hyundai Ioniq 5 2025 заменен руль, а на центральной панели стало больше кнопок. Теперь чтобы включить парковочный автопилот, подогрев или вентиляцию кресел, не надо заходить в меню мультимедиа. Беспроводная зарядка смартфонов перемещена к центральному подлокотнику.

Электрокару изменили бамперы и увеличенный спойлер Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N Line получил спортивные руль и кресла, а также особую двухцветную отделку и измененную графику виртуальной панели приборов.

Как и прежде, стандартный электромобиль Hyundai Ioniq 5 будет доступен в версиях мощностью от 170 до 325 л.с. с задним или полным приводом. Заряженный Ioniq 5 N имеет 650-сильную установку.

В салоне заменили руль и добавили кнопки на центральной панели Фото: Hyundai

Именно у Hyundai Ioniq 5 N для стандартной версии позаимствовали увеличенную батарею на 84 кВт∙ч. Она позволит увеличить запас хода примерно на 30 км. Базовый вариант электрокара сохранит батарею емкостью 58 кВт∙ч. К тому же, кроссоверу усилили шумоизоляцию и доработали подвеску.

Кстати, недавно Hyundai показали недорогой спортивный кроссовер.

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