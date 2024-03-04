Уникальную коллекцию одного из крупнейших автомузеев распродадут на аукционе (фото)
После закрытия автомузея Питера Муллина его коллекцию понемногу распродают. С молотка ушли винтажные Bugatti, редкие Delage и Voisin а также эксклюзивные Citroen.
В США закрылся один из лучших автомузеев в мире. Его экспонаты начали распродавать и часть из них ушла с молотка на аукционе Gooding&Company. Об этом сообщается на его сайте.
Музей автомобилей в Калифорнии создал в 2010 году миллиардер Питер Муллин. В течение нескольких десятилетий он собирал автомобили и решил, сделать свою впечатляющую коллекцию доступной всем.
В сентябре 2023 года Питера Муллина не стало, а уже 10 февраля его наследники решили закрыть музей и начали распродавать автомобили. На аукцион Gooding&Company выставили 20 машин общей стоимостью почти 4 миллиона долларов.
Подавляющее большинство авто — французского производства. Самыми дорогими оказались гоночные Bugatti Type 35C 1925 года ($525 000) и Delage D6 Gran Prix 1946 года ($490 000).
По 350 000 долларов отдали за роскошный седан Bugatti Type 49 1931 года и элегантный кабриолет Delahaye 135 MS 1948 года. А в $320 000 обошлась копия гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года.
С молотка ушли сразу четыре раритетных версии Citroen DS с эксклюзивными кузовами от ателье Chapron. Эти автомобили изготавливались тиражами в несколько десятков единиц, поэтому неудивительно, что купе продали за 125-190 тыс. долларов, а седан — за $185 000.
Среди других лотов — редкие авто от авиационной компании Voisin, изготовленные в 30-х годах. Самым же старым стал Richard Brasier Type D 1905 года. Все старинные авто отреставрированы и на ходу.
Кстати, недавно на аукцион выставили редкий 70-летний спорткар от украинского дизайнера.
Также Фокус сообщал, что на продажу за $600 000 выставили уникальный Ford 1963 года.