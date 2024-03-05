В Киеве заметили яркого конкурента BMW M4 от Toyota (фото)

Заряженный Lexus RC F оснащен высокооборотным 473-сильным V8. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 270 км/ч.

В Киеве сфотографировали спортивное купе Lexus RC F. В Киеве сфотографировали спортивное купе Lexus RC F. Модель RC нечасто можно увидеть в Украине, а ее заряженный F-вариант является еще большей редкостью. Фотографии автомобиля опубликовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Авто получило 473-сильный V8 Фото: chpsh.carspotting

Спорткар Lexus RC F производится с 2014 года. Это попытка концерна Toyota создать конкурента купе BMW M4 и Mercedes-AMG C63. Его оборудовали высокооборотным 5,0-литровым V8 мощностью 473 л. с. при 7300 об/мин и с крутящим моментом 530 Н∙м при 4800 об/мин.

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость купе составляет 270 км/ч. Также доработана ходовая Lexus RC и установлены электронный самоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза.

Разгон до сотни занимает 4,5 с Фото: chpsh.carspotting

К тому же, Lexus RC F выглядит агрессивнее стандартного купе. У него особая решетка радиатора и расширенные крылья, а также появились обвес, задний спойлер и 19-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в отделке использованы кожа и алюминий.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus презентует в Украине свои самую дорогую и самую дешевую модели.

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