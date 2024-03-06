Цена $12 500 и запас хода 500 км: дебютировал дешевый электрокар от General Motors (фото)

Электромобиль Wuling Bingo Plus — компактный 4,1-метровый кроссовер мощностью 102 л. с. Его запас хода достигает 510 км, а разгон до 50 км/ч занимает 3,7 с.

Недорогой электромобиль Wuling Bingo получил старшего брата. В Китае презентовали электрокроссовер Wuling Bingo Plus. Вскоре он поступит в продажу по цене от 89 800 до 99 800 юаней ($12 500 — 13 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Цена электрокара стартует с $12 500 Фото: Wuling

Новый Wuling Bingo Plus создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC.

Кроссовер Wuling Bingo Plus внешне похож на собрата в кузове хэтчбек. У него обтекаемый дизайн с выраженным "носом", большими каплевидными фарами и спойлером на крыше.

В салоне установлено два дисплея Фото: Wuling

Размеры Вулинг Бинго Плюс:

длина — 4 090 мм;

ширина — 1 720 мм;

высота — 1 575 мм;

колесная база — 2 610 мм.

Запас хода электромобиля достигает 510 км Фото: Wuling

В салоне на передней панели установлены небольшой виртуальный щиток приборов и сенсорный дисплей. Сиденья обшиты алькантарой и разделены высоким подлокотником. Базовая комплектация включает 4 подушки безопасности, ESP, кондиционер и парктроник.

У авто вместительный багажник Фото: Wuling

Китайский электромобиль Wuling Bingo Plus оборудовали мотором на 102 л. с. и 180 Н∙м, который позволяет разогнаться до 50 км/ч за 3,7 с. На выбор предложат версии с запасом хода 401 и 510 км, а быстрая зарядка батареи на 80% занимает 30-35 минут.

Кстати, недавно General Motors вывели на рынок и электрокроссовер за $35 000 с запасом хода 500 км.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли электрокромобиль от BYD и Mercedes-Benz.