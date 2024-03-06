Кроссоверы, гибриды и электромобили: определены самые качественные авто 2024 года (фото)

Эксперты оценили 260 различных моделей 2024 года от 34 марок. Среди лидеров преобладают японские автомобили — Toyota, Subaru и Mazda.

В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг качества автомобилей. Сформировало его известное издание Consumer Reports, которое занимается потребительскими исследованиями. Результаты опубликованы на его сайте.

Рейтинг создан на основе данных о надежности автомобилей, отзывов владельцев, результатов краш-тестов и тест-драйвов. Автомобили оценивают по 100-балльной шкале. Всего были проверены 260 моделей от 34 марок.

Лидерами рейтинга остались BMW и Subaru Фото: Consumer Reports

В этом году лидеры сохранили свои позиции. На первом месте остается бренд BMW с показателем 82 балла. Вторую позицию сохраняет Subaru (80 баллов), однако в рейтинге с ним сравнялся Porsche. Последние места заняли Jeep (46 баллов), Land Rover (50 баллов) и Jaguar (52 балла).

Названы и лучшие автомобили 2024 года. Выбрано 10 моделей различных классов и среди них преобладают японские авто. Больше всего победителей — у Toyota и Subaru.

Компактные авто — Mazda 3

Mazda 3 Фото: Mazda

Mazda 3 показывает, что доступные авто не обязательно должны быть скучными. У нее выразительный дизайн, качественный салон и отличная управляемость. Модель предлагается с бензиновыми двигателями мощностью до 227 л. с. и может быть укомплектована полным приводом.

Среднеразмерные авто — Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid Фото: Toyota

Гибрид Toyota Camry отличается небольшим расходом топлива и комфортабельной подвеской. На одном баке он может проехать почти 1000 км. Седан просторный и относительно недорогой, а еще отличается надежностью.

Гибриды — Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Новая Toyota Prius стала ярче на вид и быстрее, ведь теперь доступны версии мощностью до 227 л. с. Хэтчбек остается экономичным, а пагон-гибрид может проехать до 63 км на электротяге.

Плагин-гибриды — Toyota RAV4 Plug-In

Toyota RAV4 Plug-In Фото: Toyota

Плагин-гибрид Toyota RAV4 имеет мощную 306-сильную установку и стартует до сотни за 6,2 с и при этом способен преодолеть 68 км в электрическом режиме. Кроме того, кроссовер мягкий и тихий.

Электромобили — Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Электрокроссовер Tesla Model Y быстрый и имеет большой запас хода, а также не слишком долго заряжается на станциях Supercharger. К тому же, он очень хорошо управляется и мало кренится в поворотах.

Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Изменения в Subaru Crosstrek можно охарактеризовать, как эволюционные. Кроссовер оборудовали современной мультимедийной системой и улучшенными технологиями безопасности. У него отличная подвеска и комфортабельные кресла с хорошей боковой поддержкой.

Компактные кроссоверы — Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Forester просторный внутри и имеет хорошую обзорность и удобные кресла. У него высокий клиренс и очень неплохие внедорожные качества. Ходовая обеспечивает баланс между управляемостью и комфортом.

Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Фото: Toyota

Toyota Highlander — надежный комфортный семейный кроссовер с мягкой подвеской и продуманным салоном. 243-сильный гибрид не намного дороже бензиновой версии, однако значительно экономичнее и может проехать 900 км на одном баке.

Премиальные кроссоверы — BMW X5

BMW X5 Фото: BMW

BMW X5 привлекает хорошей управляемостью и качественным интерьером, отделанным кожей и деревом. 3,0-литровая турбошестерня обеспечивает приличную динамику, однако пагон-гибрид быстрее и экономичнее, а еще способен передвигаться на электротяге.

Кстати, недавно лучший автомобиль года определили в Европе. Им стал электрокроссовер Renault.

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