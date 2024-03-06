В Китае показали большой семейный кроссовер по цене Skoda Fabia (фото)

Новый BAIC BJ30 отличается брутальным дизайном и просторным салоном. Бюджетный кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

Опубликованы официальные фото BAIC BJ30 второго поколения. Компактный кроссовер вскоре поступит в продажу по цене примерно от 15 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Кроссовер подрос до 4,73 м в длину Фото: BAIC

Новый BAIC BJ30 отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. У него массивные бамперы, а вместо традиционной решетки радиатора появилась диодная вставка.

Несмотря на "внедорожный" дизайн, BAIC BJ30 является городским кроссовером с несущим кузовом. Он значительно больше и просторнее модели первого поколения.

Модель предложат в бензиновой и гибридной версии Фото: BAIC

Габариты BAIC BJ30 2024:

длина — 4730 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1757 мм;

колесная база — 2820 мм.

Салон BAIC BJ30 2024 не показали, но ранее в интернет попали шпионские его фото. Китайский кроссовер оборудуют двумя дисплеями на передней панели.

В салоне установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Новый BAIC BJ30 дебютирует с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. Позже появится гибридная модификация. Кроссовер предложат с передним или полным приводом.

Кстати, в Китае представили и новый электрокроссовер от General Motors за $12 500 с запасом хода 510 км.

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