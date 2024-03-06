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Авто

В Китае показали большой семейный кроссовер по цене Skoda Fabia (фото)

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Фото: BAIC | BAIC BJ30 отличается брутальным дизайном

Новый BAIC BJ30 отличается брутальным дизайном и просторным салоном. Бюджетный кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

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Опубликованы официальные фото BAIC BJ30 второго поколения. Компактный кроссовер вскоре поступит в продажу по цене примерно от 15 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Autohome.

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Кроссовер подрос до 4,73 м в длину
Фото: BAIC

Новый BAIC BJ30 отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. У него массивные бамперы, а вместо традиционной решетки радиатора появилась диодная вставка.

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Несмотря на "внедорожный" дизайн, BAIC BJ30 является городским кроссовером с несущим кузовом. Он значительно больше и просторнее модели первого поколения.

BAIC BJ30, BAIC BJ30 2024, новый BAIC BJ30, китайский кроссовер Fullscreen
Модель предложат в бензиновой и гибридной версии
Фото: BAIC

Габариты BAIC BJ30 2024:

  • длина — 4730 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • высота — 1757 мм;
  • колесная база — 2820 мм.

Салон BAIC BJ30 2024 не показали, но ранее в интернет попали шпионские его фото. Китайский кроссовер оборудуют двумя дисплеями на передней панели.

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В салоне установлены два дисплея
Фото: autohome.com.cn

Новый BAIC BJ30 дебютирует с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. Позже появится гибридная модификация. Кроссовер предложат с передним или полным приводом.

Кстати, в Китае представили и новый электрокроссовер от General Motors за $12 500 с запасом хода 510 км.

Также Фокус рассказывал о брутальном китайском конкуренте Tesla мощностью 544 л.с.