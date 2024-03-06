У Китаї показали великий сімейний кросовер за ціною Skoda Fabia (фото)
Новий BAIC BJ30 вирізняється брутальним дизайном і просторим салоном. Бюджетний кросовер буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.
Опубліковані офіційні фото BAIC BJ30 другого покоління. Компактний кросовер невдовзі надійде у продаж за ціною приблизно від 15 000 доларів. Про це повідомляється на сайті Autohome.
Новий BAIC BJ30 вирізняється брутальним кутастим дизайном із високим капотом і малими кутами нахилу стійок даху. У нього масивні бампери, а замість традиційної решітки радіатора з’явилася діодна вставка.Важливо
Незважаючи на "позашляховий" дизайн, BAIC BJ30 є міським кросовером із несучим кузовом. Він значно більший та просторіший за модель першого покоління.
Габарити BAIC BJ30 2024:
- довжина — 4730 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1757 мм;
- колісна база — 2820 мм.
Салон BAIC BJ30 2024 не показали, але раніше в інтернет потрапили шпигунські його фото. Китайський кросовер обладнають двома дисплеями на передній панелі.
Новий BAIC BJ30 дебютує із 1,5-літровим 188-сильним турбомотором і 8-ступінчастим автоматом. Пізніше з’явиться гібридна модифікація. Кросовер запропонують із переднім або повним приводом.
До речі, у Китаї представили і новий електрокросовер від General Motors за $12 500 із запасом ходу 510 км.
Також Фокус розповідав про брутального китайського конкурента Tesla потужністю 544 к. с.