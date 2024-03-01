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Lexus презентував потужний компактний кросовер для бездоріжжя (фото)

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Фото: Lexus | Lexus NX Overtrail підготовлений до бездоріжжя

Новий Lexus NX Overtrail отримав обвіс та 18-дюймові позашляхові шини, а його кліренс збільшено. Кросовер доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.

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Лінійку Lexus NX 2024 поповнила нова модифікація Overtrail. Компактний кросовер підготували для нескладного бездоріжжя. Він уже доступний для замовлення в Японії за ціною від 6,5 млн ієн ($43 200), а згодом з’явиться і в інших країнах. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського бренду.

Новий Lexus NX Overtrail отримав захисний пластиковий обвіс та позашляхові 18-дюймові шини, а його кліренс збільшено на 15 мм (до 203 мм).

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Кросоверу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини
Фото: Lexus

До того ж, на кузові з’явився чорний декор і запропоновані нові кольори авто. У салоні змінили оздоблення – використані двоколірна екошкіра та дерево. До того ж, тепер у всіх Lexus NX 2024 встановлено збільшений 14-дюймовий тачскрін.

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Кросовер Lexus NX Overtrail пропонують із найпотужнішими двигунами в лінійці: 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 279 к. с. та 2,5-літровими гібридними установками потужністю 240 і 306 к. с.

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Салон оздоблено штучною шкірою та деревом
Фото: Lexus

Звісно ж, усі Lexus NX Overtrail є повнопривідними, а ще з’явився новий позашляховий режим. Також допрацьована підвіска з адаптивними амортизаторами та посилена шумоізоляція.

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