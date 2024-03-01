Lexus презентовал мощный компактный кроссовер для бездорожья (фото)

Новый Lexus NX Overtrail получил обвес и 18-дюймовые внедорожные шины, а его клиренс увеличен. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

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Линейку Lexus NX 2024 пополнила новая модификация Overtrail. Компактный кроссовер подготовили для несложного бездорожья. Он уже доступен для заказа в Японии по цене от 6,5 млн иен ($43 200), а со временем появится и в других странах. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Новый Lexus NX Overtrail получил защитный пластиковый обвес и внедорожные 18-дюймовые шины, а его клиренс увеличен на 15 мм (до 203 мм).

Кроссоверу увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: Lexus

К тому же, на кузове появился черный декор и предложены новые цвета авто. В салоне изменили отделку — использованы двухцветная экокожа и дерево. К тому же, теперь во всех Lexus NX 2024 установлен увеличенный 14-дюймовый тачскрин.

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Кроссовер Lexus NX Overtrail предлагается с самыми мощными двигателями в линейке: 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 279 л. с. и 2,5-литровыми гибридными установками мощностью 240 и 306 л. с.

Салон отделан искусственной кожей и деревом Фото: Lexus

Конечно же, все Lexus NX Overtrail являются полноприводными, а еще появился новый внедорожный режим. Также доработана подвеска с адаптивными амортизаторами и усилена шумоизоляция.

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