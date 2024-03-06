Простоял 25 лет: редкий американский спорткар 60-х нашли брошенным в гараже (фото)

Mercury Cougar был роскошным собратом Ford Mustang. Купе в редкой версии XR7 оборудовано 6,4-литровым 320-сильным V8.

В США обнаружили заброшенный Mercury Cougar 1967 года. Знаменитое спортивное авто стоит в гараже уже 25 лет. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Спорткар местами проржавел Фото: autoevolution.com

Mercury Cougar нашли в штате Флорида. Выяснилось, что в 1999 году владелец начал реставрацию винтажного автомобиля, однако не смог завершить ее. Полуразобранное авто осталось стоять в гараже.

Салон авто нуждается в химчистке Фото: autoevolution.com

Спорткар Mercury Cougar местами заржавел и требует химчистки салона, однако он полностью комплектный. Рядом с авто в гараже хранятся различные запчасти к авто.

Под капотом установлен 6,4-литровый 320-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Mercury Cougar первого поколения выпускали с 1967 по 1970 год. Модель была более роскошным собратом Ford Mustang, ведь позаимствовала у него платформу и двигатели, однако имела лучшую внутреннюю отделку и более богатую комплектацию. Авто оборудовали кондиционером, усилителем руля и передними дисковыми тормозами.

Mercury Cougar — роскошное купе на базе Ford Mustang

Конкретно этот Mercury Cougar относится к редкой заряженной версии XR7 с 6,4-литровым 320-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 200 км/ч.

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