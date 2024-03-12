540 сил и расход 5,4 л на 100 км: Chery показали премиальный кроссовер за $22 500 (фото)
Кроссовер Chery Exeed RX предлагают в мощных гибридных модификациях. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 4 с и может проехать 83 км на электротяге.
В Китае презентовали новый Exeed RX Exeed RX. Недорогой спортивный кроссовер от премиального подразделения концерна Chery поступит в продажу в Китае по цене от 159 800 до 225 800 юаней ($22 500 — 31 500), а позже появится и в других странах. О нем рассказали на сайте Autohome.
Кроссовер Exeed RX отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью. Широкая безрамочная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером.
Размеры Chery Exeed RX:
- длина — 4781 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1671 мм;
- колесная база — 2815 мм.
Салон отделан кожей, а на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Также есть проекция данных на лобовое стекло, панорамная крыша, акустика Sony с 14 динамиками и электропривод сидений.
Новый Chery Exeed RX предложат в двух плагин-гибридных версиях с 1,5-литровой турбочетверкой и электромоторами. Переднеприводный вариант развивает 367 л. с., а полноприводный — 544 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 4 с.
Гибридный кроссовер Chery Exeed RX потребляет 5,4 л/100 км и способен проехать 83 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1343 км.
Кстати, недавно Chery показали недорогой и просторный семейный кроссовер.
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