Искали 24 года: угнанный суперкар Ferrari за $2 миллиона вернули владельцу (фото)

Ferrari F40 угнали в 2000 году в Италии. Раритетный 478-сильный суперкар сейчас стоит более двух миллионов долларов.

В Италии нашли угнанный суперкар Ferrari F40. Культовую модель искали 24 года. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Этот Ferrari F40 был похищен с паркинга отеля в итальянском городе Монца 16 апреля 2000 года. Полиция не смогла найти суперкар и 20 лет назад о нем ничего не было слышно в течение двух десятилетий.

Ferrari F40 угнали в 2000 году

Однако владелец Ferrari F40 не опускал руки и обратился к частным детективам. Они смогли установить, что похищенный суперкар был перепродан, вышли на нового владельца и договорились, что тот вернет автомобиль законному хозяину и не понесет никакого наказания.

Конечно, владелец суперкара был рад найти свое авто, тем более, что за 24 года оно выросло в цене. Сейчас цена Ferrari F40 составляет 2-2,5 млн долларов.

Ferrari F40 — культовая модель, ведь она была самым быстрым авто своего времени. К тому же, это последний суперкар, созданный под руководством Энцо Феррари.

Ferrari F40 оборудован 2,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 478 л.с., а его кузов изготовлен из композитных материалов. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Кстати, недавно угнанный в 1995 году Ferrari вернули владельцу — звезде "Формулы-1".

Также Фокус рассказывал, что в Украине за $800 000 продают 1000-сильный Ferrari.