На аукцион выставили самый знаменитый Ferrari: его цена превышает $2 миллиона (фото)

Ferrari F40 — последняя модель, созданная самим Энцо Феррари. Суперкар способен развить 324 км/ч и в свое время был самым быстрым авто в мире.

В США на аукционе Mecum продадут Ferrari F40 1990 года. Самый знаменитый суперкар итальянской марки оценили в 2,35-2,65 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Суперкар стал первым авто с кузовом из карбона

Ferrari F40 прославился, как последняя модель, созданная под руководством самого Энцо Феррари. Суперкар презентовали в 1987 году – за год до его смерти.

[ + – ] Автомобль в идеальном состоянии и после реставрации

Кроме того, Ferrari F40 был очень инновационным для конца 80-х. Его кузов выполнили из карбона и других композитных материалов, а 2,9-литровый V8 оснастили двойным турбонаддувом, что подняло его мощность до 478 л. с.

[ + – ] Всего выпустили 1315 Ferrari F40

С 5-ступенчатой механической КПП суперкар разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 324 км/ч. В свое время это было самое быстрое авто в мире.

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Всего в 1987-1992 годах выпустили только 1315 Ferrari F40 и сейчас стоимость легендарной модели зашкаливает. Конкретно этот автомобиль дорогой еще и потому, что проехал всего 25 тыс. км. Несколько лет назад он прошел полную реставрацию.

[ + – ] Турбированный 2,9-литровый V8 развивает 478 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что другой Ferrari F40 разбили в ДТП на ровном месте. Теперь ему предстоит недешевый ремонт.

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