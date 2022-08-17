На аукціон виставили найзнаменитіший Ferrari: його ціна перевищує $2 мільйони (фото)

Ferrari F40 — остання модель, створена самим Енцо Феррарі. Суперкар здатний розвинути 324 км/год і свого часу був найшвидшим авто у світі.

У США на аукціоні Mecum продадуть Ferrari F40 1990 року. Найзнаменитіший суперкар італійської марки оцінили в 2,35-2,65 мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Суперкар став першим авто з кузовом із карбону

Ferrari F40 прославився як остання модель, створена під керівництвом самого Енцо Феррарі. Суперкар презентували у 1987 році — за рік до його смерті.

[ + – ] Автомобль в ідеальному стані та після реставрації

Крім того, Ferrari F40 був дуже інноваційним для кінця 80-х. Його кузов виконали з карбону та інших композитних матеріалів, а 2,9-літровий V8 оснастили подвійним турбонаддувом, що підняло потужність до 478 к. с.

[ + – ] Усього випустили 1315 Ferrari F40

З 5-ступінчастою механічною КПП суперкар розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди і розвиває 324 км/год. Свого часу це було найшвидше авто у світі.

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Загалом у 1987-1992 роках випустили лише 1315 Ferrari F40 і зараз вартість легендарної моделі зашкалює. Саме цей автомобіль дорогий ще й тому, що проїхав лише 25 тис. км. Декілька років тому він пройшов повну реставрацію.

[ + – ] Турбований 2,9-літровий V8 розвиває 478 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що інший Ferrari F40 розбили у ДТП на рівному місці. Тепер його чекає недешевий ремонт.

Також ми писали, що ще рідкісніший Ferrari Майка Тайсона планують продати за 5,5 мільйонів доларів.