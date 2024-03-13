Suzuki выпустят недорогой семейный электромобиль с запасом хода 500 км

В Suzuki разрабатывают недорогой электровэн с тремя рядами сидений. Модель предложат в нескольких версиях с передним и полным приводом, а ее запас хода достигнет 500-550 км.

Модельный ряд Suzuki пополнит доступный электрический минивэн. Нестандартная модель с рабочим названием YMC дебютирует в 2026 году. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Suzuki YMC построят на модульной электрической платформе 27PL skateboard, которую разрабатывают совместно с Toyota. Она позволяет создавать самые разные модели и именно ее будет использовать электрический кроссовер Suzuki EVX 2025 года.

Ожидается, что электромобиль Suzuki YMC будет достигать более 4,3 м в длину, что позволит установить в салоне три ряда сидений и оставить немаленький багажник. На выбор должны предложить несколько версий с передним и полным приводом.

Архитектура 27PL skateboard позволяет устанавливать аккумуляторные батареи емкостью 40 и 60 кВт∙ч. Запас хода Suzuki YMC в самой "дальнобойной" версии достигнет 500-550 км.

Электромобиль Suzuki будут производить в Индии с сентября 2026 года. Именно в этой стране стартуют продажи минивэна, а позже начнется ее экспорт.

Кстати, недавно в Киеве заметили дорогой электрический минивэн от Geely и Volvo.

Также Фокус писал о необычном электрифицированном минивене Hyundai.