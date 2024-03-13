В Украину привезли недорогой семейный седан Hyundai (фото)

Седану Hyundai Elantra обновили дизайн и интерьер. Модель будет доступна в Украине в нескольких вариантах комплектации и с 1,6-литровым двигателем.

В Украине появилась новая Hyundai Elantra 2024 модельного года. Недорогой 4,7-метровый седан С-класса прошел фейслифтинг. Об автомобиле рассказали на сайте Hyundai в Украине.

Седан Hyundai Elantra 2024 отличается более тонкими фарами, измененной решеткой радиатора и увеличенными воздухозаборниками в бампере. Сзади обновленные фонари. В салоне установили увеличенные дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа.

Модель дебютирует в Украине с 1,6-литровым бензиновым двигателем Фото: Hyundai

Базовая комплектация Hyundai Elantra Active (от 808 500 гривен) включает кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, подогрев передних сидений, диодные фары с датчиком света.

Топовый вариант Premium (от 1 087 300 гривен) также оснащен без ключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиком дождя, вентиляцией передних сидений, обогревом руля и задних кресел.

В салоне увеличенные дисплеи Фото: Hyundai

Новая Hyundai Elantra в Украине со старта доступна только с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 127 л. с., который расходует в среднем 7 л/100 км. Есть модификации с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

Кстати, недавно на украинский рынок вернулся и более крупный седан Hyundai Sonata.

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