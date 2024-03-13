Самый доступный электромобиль Skoda показали на официальных изображениях
Компактный электрокроссовер Skoda Elroq станет "зеленой" альтернативой модели Karoq. Производство электрокара стартует в конце 2024 года.
Обнародовано новое изображение Skoda Elroq. Компактный электрокроссовер должны презентовать уже 15 марта. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.
На этот раз показали салон Skoda Elroq. На изображении видно двухспицевый руль, узкий виртуальный щиток приборов, большой тачскрин мультимедийной системы и полочку с беспроводной зарядкой для смартфонов.
Ранее немного рассекретили дизайн Skoda Elroq. Передняя часть электромобиля с тоненькими диодными фарами выдержана в духе концепт-кара Skoda Vision 7S.
Напомним, что новый Skoda Elroq станет электрической альтернативой модели Karoq. 4,5-метровый кроссовер построят на платформе МЕВ от Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4. Она позволяет создание электрокаров мощностью от 150 до 340 л. с. с запасом хода до 500-550 км.
Электромобиль Skoda Elroq поступит в производство с конца 2024 года, а его продажи стартуют в начале 2025-го. Известно, что он будет доступнее электрокроссовера Skoda Enyaq, который стоит от 40 000 евро.
Кстати, недавно Skoda показала первые изображения самого дешевого бензинового кроссовера, который вскоре презентуют.
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