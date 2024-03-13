Самый доступный электромобиль Skoda показали на официальных изображениях

Компактный электрокроссовер Skoda Elroq станет "зеленой" альтернативой модели Karoq. Производство электрокара стартует в конце 2024 года.

Обнародовано новое изображение Skoda Elroq. Компактный электрокроссовер должны презентовать уже 15 марта. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Фото: Skoda

На этот раз показали салон Skoda Elroq. На изображении видно двухспицевый руль, узкий виртуальный щиток приборов, большой тачскрин мультимедийной системы и полочку с беспроводной зарядкой для смартфонов.

Электрокар станет альтернативой Skoda Karoq в качестве альтернативы Skoda Karoq Фото: Skoda

Ранее немного рассекретили дизайн Skoda Elroq. Передняя часть электромобиля с тоненькими диодными фарами выдержана в духе концепт-кара Skoda Vision 7S.

Напомним, что новый Skoda Elroq станет электрической альтернативой модели Karoq. 4,5-метровый кроссовер построят на платформе МЕВ от Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4. Она позволяет создание электрокаров мощностью от 150 до 340 л. с. с запасом хода до 500-550 км.

Электромобиль Skoda Elroq поступит в производство с конца 2024 года, а его продажи стартуют в начале 2025-го. Известно, что он будет доступнее электрокроссовера Skoda Enyaq, который стоит от 40 000 евро.

Кстати, недавно Skoda показала первые изображения самого дешевого бензинового кроссовера, который вскоре презентуют.

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