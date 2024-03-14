Определены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)
Претендентами на звание лучшего авто 2024 года в Украине являются 10 моделей разных классов. За победителей голосуют как эксперты, так и рядовые автомобилисты.
Стали известны финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024". За победу поборются 10 моделей разных классов. Подробности акции опубликованы на ее сайте.
Автомобили-претенденты выбрало общественное жюри — украинские автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Отдать свой голос за авто могли все желающие.
Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024":
- Audi Q8 e-tron
- BMW XM
- Honda HR-V
- Jeep Grand Cherokee
- KIA Sportage
- Lexus RX
- Mazda CX-60
- Peugeot 408
- Volkswagen Touareg
- Volvo EX30
Эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественного и экспертного жюри будет определен абсолютный победитель. Кроме того, будут названы победители в ряде номинаций.
Лучшие авто в Украине определяют с 2001 года. В прошлом году из-за полномасштабного российского вторжения акция "Автомобиль года в Украине" не проводилась, а в 2022 году победителями стали Citroen C4 и Hyundai Tucson.
Кстати, недавно определили и лучший автомобиль года в Европе.
Также Фокус рассказывал о лучшем женском авто 2024 года.