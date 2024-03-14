Определены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)

Претендентами на звание лучшего авто 2024 года в Украине являются 10 моделей разных классов. За победителей голосуют как эксперты, так и рядовые автомобилисты.

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Стали известны финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024". За победу поборются 10 моделей разных классов. Подробности акции опубликованы на ее сайте.

Автомобили-претенденты выбрало общественное жюри — украинские автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Отдать свой голос за авто могли все желающие.

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024":

Audi Q8 e-tron

BMW XM

Honda HR-V

Jeep Grand Cherokee

KIA Sportage

Lexus RX

Mazda CX-60

Peugeot 408

Volkswagen Touareg

Volvo EX30

Audi Q8 e-tron Фото: Audi BMW XM Фото: BMW Honda HR-V Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis KIA Sportage Фото: Kia Lexus RX Фото: Lexus Mazda CX-60 Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 408 Фото: Тарас Брязгунов Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественного и экспертного жюри будет определен абсолютный победитель. Кроме того, будут названы победители в ряде номинаций.

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Лучшие авто в Украине определяют с 2001 года. В прошлом году из-за полномасштабного российского вторжения акция "Автомобиль года в Украине" не проводилась, а в 2022 году победителями стали Citroen C4 и Hyundai Tucson.

Кстати, недавно определили и лучший автомобиль года в Европе.

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