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Авто

Определены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)

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За звание лучшего авто года будут соревноваться 10 моделей

Претендентами на звание лучшего авто 2024 года в Украине являются 10 моделей разных классов. За победителей голосуют как эксперты, так и рядовые автомобилисты.

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Стали известны финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024". За победу поборются 10 моделей разных классов. Подробности акции опубликованы на ее сайте.

Автомобили-претенденты выбрало общественное жюри — украинские автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Отдать свой голос за авто могли все желающие.

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2024":

Audi Q8 e-tron Fullscreen
Audi Q8 e-tron
Фото: Audi
BMW XM Fullscreen
BMW XM
Фото: BMW
Honda HR-V Fullscreen
Honda HR-V
Jeep Grand Cherokee Fullscreen
Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis
KIA Sportage Fullscreen
KIA Sportage
Фото: Kia
Lexus RX Fullscreen
Lexus RX
Фото: Lexus
Mazda CX-60 Fullscreen
Mazda CX-60
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 408 Fullscreen
Peugeot 408
Фото: Тарас Брязгунов
Volkswagen Touareg Fullscreen
Volkswagen Touareg
Фото: Volkswagen
Volvo EX30 Fullscreen
Volvo EX30
Фото: Тарас Брязгунов
Audi Q8 e-tron
BMW XM
Honda HR-V
Jeep Grand Cherokee
KIA Sportage
Lexus RX
Mazda CX-60
Peugeot 408
Volkswagen Touareg
Volvo EX30

Эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественного и экспертного жюри будет определен абсолютный победитель. Кроме того, будут названы победители в ряде номинаций.

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Лучшие авто в Украине определяют с 2001 года. В прошлом году из-за полномасштабного российского вторжения акция "Автомобиль года в Украине" не проводилась, а в 2022 году победителями стали Citroen C4 и Hyundai Tucson.

Кстати, недавно определили и лучший автомобиль года в Европе.

Также Фокус рассказывал о лучшем женском авто 2024 года.