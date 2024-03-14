Визначені претенденти на звання кращого авто року в Україні (фото)
Претендентами на звання кращого авто 2024 року в Україні є 10 моделей різних класів. За переможців голосують як експерти, так і пересічні автомобілісти.
Стали відомі фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024". За перемогу поборються 10 моделей різних класів. Подробиці акції опубліковані на її сайті.
Автомобілі-претенденти обрало громадське журі — українські автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Віддати свій голос за авто могли всі бажаючі.
Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024":
- Audi Q8 e-tron
- BMW XM
- Honda HR-V
- Jeep Grand Cherokee
- KIA Sportage
- Lexus RX
- Mazda CX-60
- Peugeot 408
- Volkswagen Touareg
- Volvo EX30
Ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадського та експертного журі буде визначено абсолютного переможця. Крім того, будуть названі переможці в низці номінацій.
Кращі авто в Україні визначають із 2001 року. У минулому році через повномасштабне російське вторгнення акція "Автомобіль року в Україні" не проводилася, а в 2022 році переможцями стали Citroen C4 та Hyundai Tucson.
До речі, недавно визначили і кращий автомобіль року в Європі.
Також Фокус розповідав про краще жіноче авто 2024 року.