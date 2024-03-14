Визначені претенденти на звання кращого авто року в Україні (фото)

Претендентами на звання кращого авто 2024 року в Україні є 10 моделей різних класів. За переможців голосують як експерти, так і пересічні автомобілісти.

Related video

Стали відомі фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024". За перемогу поборються 10 моделей різних класів. Подробиці акції опубліковані на її сайті.

Автомобілі-претенденти обрало громадське журі — українські автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Віддати свій голос за авто могли всі бажаючі.

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024":

Audi Q8 e-tron

BMW XM

Honda HR-V

Jeep Grand Cherokee

KIA Sportage

Lexus RX

Mazda CX-60

Peugeot 408

Volkswagen Touareg

Volvo EX30

Audi Q8 e-tron Фото: Audi BMW XM Фото: BMW Honda HR-V Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis KIA Sportage Фото: Kia Lexus RX Фото: Lexus Mazda CX-60 Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 408 Фото: Тарас Брязгунов Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадського та експертного журі буде визначено абсолютного переможця. Крім того, будуть названі переможці в низці номінацій.

Важливо

Названо найнадійніші та найменш надійні електрокросовери сучасності (фото)

Кращі авто в Україні визначають із 2001 року. У минулому році через повномасштабне російське вторгнення акція "Автомобіль року в Україні" не проводилася, а в 2022 році переможцями стали Citroen C4 та Hyundai Tucson.

До речі, недавно визначили і кращий автомобіль року в Європі.

Також Фокус розповідав про краще жіноче авто 2024 року.