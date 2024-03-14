Преемник Cerato: новый доступный седан Kia рассекретили до премьеры (фото)

Новый Kia K4 придет на смену модели Cerato. Доступный седан будет крупнее предшественника, а его дизайн сделают более выразительным.

Опубликованы первые официальные изображения Kia K4. Недорогой седан С-класса презентуют 21 марта, а затем покажут публике на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

У седана вытянутый обтекаемый силуэт Фото: Kia

Новый седан K4 станет преемником модели Kia Cerato/Forte. Судя по фото, он немного крупнее предшественника, который достигает 4,65 м в длину.

Дизайн выдержан в духе младшего седана Kia K3. У авто вытянутый силуэт с длинным капотом, покатой крышей крышей и высокой оконной линией. Ручки задних дверей спрятаны в стойках. Также на фото можно разглядеть тоненькие стреловидные фары и фонари.

Салон Kia K4 еще не показали. Очевидно седан получит изогнутый дисплей, как у Kia K3.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Kia

Характеристики Kia K4 также пока не раскрывают. Скорее всего, седан получит бензиновые 1,6-литровые двигатели — атмосферный 123-сильный и турбированный 204-сильный. В отдельных странах могут сохранить и 2,0-литровую четверку на 152 л. с. Предложат версии с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

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