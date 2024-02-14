Kia готовит мощного конкурента Tesla Model S с запасом хода свыше 700 км

Новый Kia EV8 станет электрическим преемником модели Stinger. Его предложат в версиях мощностью до 612 сил, а запас хода составит 700-800 км.

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В электрической линейке Kia появится новая флагманская модель. Ее назовут EV8 и представят в конце 2025 либо начале 2026 года. Об этом стало известно журналистам сайта The Korean Car Blog.

В их распоряжение попала документация по модели. Электромобиль Kia EV8 разрабатывают под рабочим названием GT1. Он станет преемником модели Stinger и во многом сохранит ее концепцию.

Электрокар придет на смену Kia Stinger Фото: Kia

Kia EV8 будет большим обтекаемым лифтбэком с хорошей динамикой и отточенной управляемостью. Он станет более доступной альтернативой Tesla Model S и Mercedes EQS. Производство модели наладят в 2026 году на предприятии в южнокорейском городе Хвасон.

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Kia EV8 станет первой моделью на полностью новой платформе Integrated Modular Architecture (IMA). Он получит 800-вольтные силовые установки – 218-сильную заднеприводную и полноприводные мощностью 435 и 612 л. с.

Электромобиль Kia GT1 оснастят большой батареей емкостью 113,2 кВт∙ч. В зависимости от версии, запас хода составит около 700-800 км.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходит недорогой электрокроссовер Kia.

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