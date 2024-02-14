Kia готує потужного конкурента Tesla Model S із запасом ходу понад 700 км

Новий Kia EV8 стане електричним наступником моделі Stinger. Його запропонують у версіях потужністю до 612 сил, а запас ходу становитиме 700-800 км.

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В електричній лінійці Kia з'явиться нова флагманська модель. Її назвуть EV8 і представлять наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Про це стало відомо журналістам сайту The Korean Car Blog.

У їхнє розпорядження потрапила документація щодо моделі. Електромобіль Kia EV8 розробляють під робочою назвою GT1. Він стане наступником моделі Stinger і багато в чому збереже її концепцію.

Електрокар прийде на зміну Kia Stinger Фото: Kia

Kia EV8 буде великим обтічним ліфтбеком з хорошою динамікою і відточеною керованістю. Він стане доступнішою альтернативою Tesla Model S і Mercedes EQS. Виробництво моделі налагодять у 2026 році на підприємстві в південнокорейському місті Хвасон.

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Kia EV8 стане першою моделлю на повністю новій платформі Integrated Modular Architecture (IMA). Він отримає 800-вольтні силові установки — 218-сильну задньопривідну і повнопривідні потужністю 435 і 612 к. с.

Електромобіль Kia GT1 оснастять великою батареєю ємністю 113,2 кВт∙год. Залежно від версії, запас ходу становитиме близько 700-800 км.

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