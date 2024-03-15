Гибрид или электромобиль? Тест-драйв нового Nissan X-Trail e-Power
Кроссовер Nissan X-Trail получил необычную гибридную модификацию e-Power. Фокус изучил особенности работы ее силовой установки и определил расход топлива в реальных условиях.
Не секрет, что основными недостатками электромобилей являются небольшой запас хода и медленная зарядка. В Nissan придумали нестандартное решение этих проблем — силовые установки e-Power с электромотором и бензиновым генератором, который является альтернативой привычным аккумуляторным батареям. Именно таким силовым агрегатом оснащен кросовер Nissan X-Trail, побывавший на тесте Фокуса.
Сдержанный и солидный – дизайн Nissan X-Trail
Гибрид Nissan X-Trail визуально ничем не отличается от бензиновой версии модели – его выдают только надписи e-Power и e-4orce на кузове.
Новый Nissan X-Trail вернулся к истокам: в его дизайне снова преобладают углы – как на первых поколениях модели. Кроссовер выглядит солиднее предшественника.
Передняя часть авто получилась довольно выразительной. У него высокий капот, фирменная V-образная решетка радиатора и "двухэтажные" светодиодные фары.
В топовом варианте Tekna+ оптика адаптивная, а также установлены 19-дюймовые диски. Нижняя часть кузова украшена серебристым хромированным декором. В качестве опции доступна двухцветная окраска.
Габариты Nissan X-Trail e-Power:
- длина – 4681 мм;
- ширина – 1840 мм;
- высота – 1730 мм;
- колесная база – 2706 мм.
Салон Nissan X-Trail e-Power
Оценим салон Nissan X-Trail e-Power. Внутренняя отделка в гибриде столь же качественная, как и во всех X-Trail четвертой генерации (и гораздо лучше, чем в модели прошлого поколения). В варианте Tekna+ мягкая двухцветная кожа сочетается со вставками "под дерево".
Скошенный снизу руль такой же, как и в бензиновом Nissan X-Trail 2024, а вот джойстик трансмиссии у гибрида особый. Рядом появилась кнопка выбора полностью электрического режима.
На виртуальной панели приборов гибрид выдает индикатор мощности мотора. Показания хорошо считывается, а графику можно сменить – доступны классические приборы либо же более оригинальный дизайн. Есть и проекция на лобовое стекло.
12,3-дюймовый тачскрин находится высоко – на уровне глаз. Меню мультимедийной системы простое и понятное. Радует, что сохранены физические переключатели аудио и климата, хотя некоторые кнопки все же мелковаты. Ниже расположены разъемы USB-A и USB-C, а также беспроводная зарядка для смартфона.
Внутри хватает отделений для мелкой поклажи. Помимо перчаточного ящика и карманов в дверях предусмотрены вместительный бокс в подлокотнике и ниша в центральной панели.
Места — в избытке
Сядем за руль. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла достаточно широкий, чтобы подобрать удобное положение.
Передние сиденья комфортабельные и обеспечивают надлежащую поддержку спины. В топовых версиях они получили электропривод, а вот подогрев кресел и руля есть во всех Nissan X-Trail e-Power.
Посадка в Nissan X-Trail высокая, а стойки крыши тоненькие, что обеспечивает хорошую обзорность во всех направлениях – камеры особо и не нужны, ведь габариты авто хорошо чувствуются.
Доступ на второй ряд облегчают двери, открывающиеся на прямой угол. Места для ног и над головой здесь более, чем достаточно даже для пассажиров ростом 2 метра. В добавок, кресла снабжены горизонтальной регулировкой и регулируемым углом наклона спинок.
У задних пассажиров также есть подогрев, а еще отдельная зона климата. В добавок, предусмотрены USB-разъемы и даже выдвижные шторки, как на премиальных авто. Подлокотником служит складывающаяся центральная секция спинки дивана.
Для Nissan X-Trail доступен и третий ряд кресел, но конкретно это авто является пятиместным. У такой конфигурации есть свое преимущество – багажник в этом случае больше. Его объем составляет 575 л в обычном состоянии и 1396 л – со сложенными сиденьями.
Дверь багажника в более дорогих версиях получила электропривод с сенсором открытия. Ее проем широкий, а погрузочная высота – небольшая. Под полом предусмотрен дополнительный отсек, а под ним находится аккумулятор – в гибридном Nissan X-Trail он перенесен в багажник.
Комплектация Nissan X-Trail e-Power
Гибрид Nissan X-Trail не предлагают в базовой комплектации Visia, поэтому даже начальный e-Power неплохо оснащен – бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, парктроник, камера, датчики дождя и света.
К тому же, во всех Nissan X-Trail 2024 очень богатое оснащение по безопасности – 6 подушек, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и усталости водителя, управление светом фар.
В самом дорогом варианте Tekna+ добавлены адаптивные фары, электроприводы, камеры кругового обзора, навигация панорамная крыша и мощная акустика Bose с 10 динамиками.
Почти электромобиль
По повадкам новый Nissan X-Trail e-Power ближе к электромобилю. Дело в том, что колеса вращают именно электромоторы: в полноприводной версии e-4orce их два – по одному на ось.
Суммарная мощность составляет 213 л. с., а максимальный крутящий момент огромен – 525 Н∙м. Он доступен практически сразу, так что тяги в Nissan X-Trail e-Power – хоть отбавляй.
Да и динамика очень неплохая – всего 7 секунд до 100 км/ч. Конечно, в спортивном режиме кроссовер Nissan резвее, а вот в Eco реакции на нажатие акселератора более спокойные. Интересная особенность: в режиме Eco авто практически не замедляется, если отпустить газ.
Расход топлива Nissan X-Trail e-Power
Бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 163 л. с. не вращает колеса, а выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Он работает на стабильных оборотах, а потому особо не слышен. При такой схеме автомобилю не нужна традиционная КПП – здесь установлен редуктор, как в электрокарах.
К тому же, в таком режиме мотор максимально экономичен: заявленный расход топлива – 6,3 л/100 км в комбинированном цикле. И этот показатель вполне достижим в реальных условиях: у нас получилось в среднем 6,4-6,5 л/100 км, а порой расход снижался даже до 5,4-5,5 л/100 км.
Фактически, это электромобиль Nissan, который не нуждается в зарядке. Следует отметить, что батарея здесь все же есть и небольшие расстояния кроссовер может проехать на электротяге.
Как управляется Nissan X-Trail e-Power
Полный привод и клиренс в 192 мм позволяют не бояться легкого бездорожья, тем более, что есть внедорожній и зимний режимі езді. На асфальте же обе ведущие оси обеспечивают хорошее сцепление.
От Nissan X-Trail e-Power не стоит ожидать увлекательной управляемости, ведь он ориентирован на комфорт. Его легкий руль можно вращать несколькими пальцами и информативности у него немного.
Подвеска кроссовера не самая мягкая, но хорошо отрабатывает выбоины и даже с 19-дюймовыми дисками езда комфортабельная. При этом нельзя сказать, что высокий кросовер слишком кренится в поворотах.
Новый Nissan X-Trail e-Power довольно тихий, хотя днищу и аркам все же не помешало бы больше шумоизоляции, ведь и дорожные неровности порой поглощаются громко, и шум шин на 110-120 км/ч становится слышен.
Тормоза дополнены функцией рекуперации. Есть и режим e-Pedal, позволяющий ездить без педали тормоза – авто быстро замедляется, если отпустить газ.
Цена Nissan X-Trail e-Power
Конечно, гибрид Nissan X-Trail дороже бензиновой модификации. Его стоимость стартует с 1 509 250 гривен за переднеприводный вариант Acenta, а полноприводный кросовер в исполнении Tekna+ обойдется в 2 050 670 гривен. Впрочем, в этом классе есть гибридные модели подороже.
Вердикт Фокуса
Новый Nissan X-Trail e-Power – это практически электрокар. Гибрид является альтернативой традиционным электромобилям с аккумуляторной батареей. Он получил их преимущества, но смог нивелировать основные недостатки. Его не нужно заряжать, а затраты на топливо для генератора небольшие. Кроссовер просторный, комфортабельный и богато оснащен, но и дороже чисто бензинового X-Trail — за новые технологии всегда приходится платить.
Плюсы Nissan X-Trail e-Power:
- малый расход топлива;
- просторные салон и багажника;
- богатое оснащение.
Минусы Nissan X-Trail e-Power:
- высокая цена;
- слабая шумоизоляция днища.
Технические характеристики Nissan X-Trail e-Power
|Тип основного двигателя
|электрический (2 шт.)
|Мощность двигателя, л. с.
|213
|Крутящий момент, Нм
|525
|Тип мотор-генератора
|бензиновый
|Объем двигателя
|1497
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Мощность двигателя, л. с.
|163
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|полный
|Расход топлива, комбинированный
|6,3
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7
|Объем бака, л
|55