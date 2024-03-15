Гибрид или электромобиль? Тест-драйв нового Nissan X-Trail e-Power

Кроссовер Nissan X-Trail получил необычную гибридную модификацию e-Power. Фокус изучил особенности работы ее силовой установки и определил расход топлива в реальных условиях.

Не секрет, что основными недостатками электромобилей являются небольшой запас хода и медленная зарядка. В Nissan придумали нестандартное решение этих проблем — силовые установки e-Power с электромотором и бензиновым генератором, который является альтернативой привычным аккумуляторным батареям. Именно таким силовым агрегатом оснащен кросовер Nissan X-Trail, побывавший на тесте Фокуса.

У кроссовера высокий капот и V-образная решетка радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и солидный – дизайн Nissan X-Trail

Гибрид Nissan X-Trail визуально ничем не отличается от бензиновой версии модели – его выдают только надписи e-Power и e-4orce на кузове.

Новый Nissan X-Trail вернулся к истокам: в его дизайне снова преобладают углы – как на первых поколениях модели. Кроссовер выглядит солиднее предшественника.

Nissan X-Trail четвертого поколения вернулся к граненому дизайну Фото: Тарас Брязгунов

Передняя часть авто получилась довольно выразительной. У него высокий капот, фирменная V-образная решетка радиатора и "двухэтажные" светодиодные фары.

В топовом варианте Tekna+ оптика адаптивная, а также установлены 19-дюймовые диски. Нижняя часть кузова украшена серебристым хромированным декором. В качестве опции доступна двухцветная окраска.

Гибридный вариант выдают только надписи на кузове Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Nissan X-Trail e-Power:

длина – 4681 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1730 мм;

колесная база – 2706 мм.

Салон Nissan X-Trail e-Power

Оценим салон Nissan X-Trail e-Power. Внутренняя отделка в гибриде столь же качественная, как и во всех X-Trail четвертой генерации (и гораздо лучше, чем в модели прошлого поколения). В варианте Tekna+ мягкая двухцветная кожа сочетается со вставками "под дерево".

Скошенный снизу руль такой же, как и в бензиновом Nissan X-Trail 2024, а вот джойстик трансмиссии у гибрида особый. Рядом появилась кнопка выбора полностью электрического режима.

Nissan X-Trail e-Power получил особый селектор трансмиссии Фото: Тарас Брязгунов

На виртуальной панели приборов гибрид выдает индикатор мощности мотора. Показания хорошо считывается, а графику можно сменить – доступны классические приборы либо же более оригинальный дизайн. Есть и проекция на лобовое стекло.

12,3-дюймовый тачскрин находится высоко – на уровне глаз. Меню мультимедийной системы простое и понятное. Радует, что сохранены физические переключатели аудио и климата, хотя некоторые кнопки все же мелковаты. Ниже расположены разъемы USB-A и USB-C, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Внутри хватает отделений для мелкой поклажи. Помимо перчаточного ящика и карманов в дверях предусмотрены вместительный бокс в подлокотнике и ниша в центральной панели.

На панели приборов гибрида вместо тахометра предусмотрен индикатор мощности Фото: Тарас Брязгунов Графику щитка приборов можно изменить Фото: Тарас Брязгунов

Места — в избытке

Сядем за руль. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла достаточно широкий, чтобы подобрать удобное положение.

Передние сиденья комфортабельные и обеспечивают надлежащую поддержку спины. В топовых версиях они получили электропривод, а вот подогрев кресел и руля есть во всех Nissan X-Trail e-Power.

Посадка в Nissan X-Trail высокая, а стойки крыши тоненькие, что обеспечивает хорошую обзорность во всех направлениях – камеры особо и не нужны, ведь габариты авто хорошо чувствуются.

Во всех Nissan X-Trail e-Power передние кресла и руль оснащены подогревом Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья дополнены регулировками Фото: Тарас Брязгунов

Доступ на второй ряд облегчают двери, открывающиеся на прямой угол. Места для ног и над головой здесь более, чем достаточно даже для пассажиров ростом 2 метра. В добавок, кресла снабжены горизонтальной регулировкой и регулируемым углом наклона спинок.

У задних пассажиров также есть подогрев, а еще отдельная зона климата. В добавок, предусмотрены USB-разъемы и даже выдвижные шторки, как на премиальных авто. Подлокотником служит складывающаяся центральная секция спинки дивана.

Для Nissan X-Trail доступен и третий ряд кресел, но конкретно это авто является пятиместным. У такой конфигурации есть свое преимущество – багажник в этом случае больше. Его объем составляет 575 л в обычном состоянии и 1396 л – со сложенными сиденьями.

Объем багажника Nissan X-Trail e-Power - 575 л Под полом предусмотрен отсек для мелкой поклажи Со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1393 л Аккумулятор Nissan X-Trail e-Power переместили под пол багажника

Дверь багажника в более дорогих версиях получила электропривод с сенсором открытия. Ее проем широкий, а погрузочная высота – небольшая. Под полом предусмотрен дополнительный отсек, а под ним находится аккумулятор – в гибридном Nissan X-Trail он перенесен в багажник.

Комплектация Nissan X-Trail e-Power

Гибрид Nissan X-Trail не предлагают в базовой комплектации Visia, поэтому даже начальный e-Power неплохо оснащен – бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, парктроник, камера, датчики дождя и света.

К тому же, во всех Nissan X-Trail 2024 очень богатое оснащение по безопасности – 6 подушек, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и усталости водителя, управление светом фар.

Центральная консоль прячет нишу для поклажи Перчаточный ящик Nissan X-Trail - средних размеров Бокс в подлокотнике - довольно большой Для задних окон есть выдвижные шторки Для задних пассажиров предусмоторены отдельная зона климата и подогрев сидений Спинка центрального сиденья превращается в подлокотник с подстаканниками

В самом дорогом варианте Tekna+ добавлены адаптивные фары, электроприводы, камеры кругового обзора, навигация панорамная крыша и мощная акустика Bose с 10 динамиками.

Почти электромобиль

По повадкам новый Nissan X-Trail e-Power ближе к электромобилю. Дело в том, что колеса вращают именно электромоторы: в полноприводной версии e-4orce их два – по одному на ось.

Суммарная мощность составляет 213 л. с., а максимальный крутящий момент огромен – 525 Н∙м. Он доступен практически сразу, так что тяги в Nissan X-Trail e-Power – хоть отбавляй.

1,5-литровый бензиновый турбомотор служит генератором Фото: Тарас Брязгунов

Да и динамика очень неплохая – всего 7 секунд до 100 км/ч. Конечно, в спортивном режиме кроссовер Nissan резвее, а вот в Eco реакции на нажатие акселератора более спокойные. Интересная особенность: в режиме Eco авто практически не замедляется, если отпустить газ.

Расход топлива Nissan X-Trail e-Power

Бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 163 л. с. не вращает колеса, а выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Он работает на стабильных оборотах, а потому особо не слышен. При такой схеме автомобилю не нужна традиционная КПП – здесь установлен редуктор, как в электрокарах.

К тому же, в таком режиме мотор максимально экономичен: заявленный расход топлива – 6,3 л/100 км в комбинированном цикле. И этот показатель вполне достижим в реальных условиях: у нас получилось в среднем 6,4-6,5 л/100 км, а порой расход снижался даже до 5,4-5,5 л/100 км.

При спокойной езде можно добиться расхода 5,4-5,5 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Фактически, это электромобиль Nissan, который не нуждается в зарядке. Следует отметить, что батарея здесь все же есть и небольшие расстояния кроссовер может проехать на электротяге.

Как управляется Nissan X-Trail e-Power

Полный привод и клиренс в 192 мм позволяют не бояться легкого бездорожья, тем более, что есть внедорожній и зимний режимі езді. На асфальте же обе ведущие оси обеспечивают хорошее сцепление.

От Nissan X-Trail e-Power не стоит ожидать увлекательной управляемости, ведь он ориентирован на комфорт. Его легкий руль можно вращать несколькими пальцами и информативности у него немного.

Энергоемкая подвеска Nissan X-Trail справляется с большинством выбоин Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска кроссовера не самая мягкая, но хорошо отрабатывает выбоины и даже с 19-дюймовыми дисками езда комфортабельная. При этом нельзя сказать, что высокий кросовер слишком кренится в поворотах.

Новый Nissan X-Trail e-Power довольно тихий, хотя днищу и аркам все же не помешало бы больше шумоизоляции, ведь и дорожные неровности порой поглощаются громко, и шум шин на 110-120 км/ч становится слышен.

Тормоза дополнены функцией рекуперации. Есть и режим e-Pedal, позволяющий ездить без педали тормоза – авто быстро замедляется, если отпустить газ.

Фары Nissan X-Trail выполнены "двухэтажными" Фото: Тарас Брязгунов

Цена Nissan X-Trail e-Power

Конечно, гибрид Nissan X-Trail дороже бензиновой модификации. Его стоимость стартует с 1 509 250 гривен за переднеприводный вариант Acenta, а полноприводный кросовер в исполнении Tekna+ обойдется в 2 050 670 гривен. Впрочем, в этом классе есть гибридные модели подороже.

Вердикт Фокуса

Новый Nissan X-Trail e-Power – это практически электрокар. Гибрид является альтернативой традиционным электромобилям с аккумуляторной батареей. Он получил их преимущества, но смог нивелировать основные недостатки. Его не нужно заряжать, а затраты на топливо для генератора небольшие. Кроссовер просторный, комфортабельный и богато оснащен, но и дороже чисто бензинового X-Trail — за новые технологии всегда приходится платить.

Плюсы Nissan X-Trail e-Power:

малый расход топлива;

просторные салон и багажника;

богатое оснащение.

Минусы Nissan X-Trail e-Power:

высокая цена;

слабая шумоизоляция днища.

Технические характеристики Nissan X-Trail e-Power