Может появиться в Украине: Changan показал мощный кроссовер с богатым оснащением (фото)

У кроссовера Changan Uni-Z выразительный дизайн и богатая комплектация. Модель предлагают в 188-сильной бензиновой и 313-сильной гибридной версиях.

В Китае презентовали новый Changan Uni-Z. Семейный кроссовер поступает в продажу по цене от 127 900 до 134 900 юаней ($17 800 — 18 750). Об этом сообщает сайт Ithome.

Кроссовер Changan Uni-Z отличается обтекаемым дизайном с высокой оконной линией и большими углами наклона переднего и заднего стекла. Огромная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а на крыше установлен большой спойлер.

На крыше установлен спойлер Фото: Changan

Размеры Changan Uni-Z 2024:

длина — 4730 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2795 мм.

Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем Фото: Changan

В салоне на передней панели установлены виртуальный щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью и дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, комплектация Changan Uni-Z включает функцию распознавания лица, панорамную крышу, камеры по кругу, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Кресла первого ряда оборудованы электроприводом и массажем Фото: Changan

Новый Changan Uni-Z в экспортной версии предложат с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором и гибридной установкой на 313 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, а расход топлива — 5,15 л/100 км. Также плагин-гибрид может проехать до 125 км на электротяге.

Китайский кроссовер Changan Uni-Z имеет шансы появиться в Украине, ведь недавно эта марка вышла на наш рынок.

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