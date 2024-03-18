В Украине резко вырос спрос на авто из США: самые популярные модели (фото)

Средний возраст подержанных авто из США составляет 6,3 года. Наибольшим спросом пользуются модели Tesla, Jeep и Volkswagen.

Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из США. За февраль их было поставлено на учет 3,3 тыс., что сразу на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля авто из США в Украине на вторичном рынке выросла до 19%. Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6,3 года.

Tesla Model 3 — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla

Почти половина ввезенных авто из США (48%) оборудованы бензиновыми двигателями. Около трети машин являются электромобилями, а доля гибридов и авто с ГБО одинакова — по 7%. Остальные (примерно 5%) — дизельные автомобили.

Вместе с тем, среди самых популярных американских моделей лидируют электромобили. Чаще всего в Украину из США в феврале завозили подержанные Tesla. В основном пригоняют седаны и кроссоверы.

Самые популярные авто из США в Украине за февраль 2024 года:

Tesla Model 3 — 373 авто. Tesla Model Y — 256 ед. Jeep Cherokee — 212 ед. Volkswagen Passat — 208 ед. Ford Escape — 201 ед.

Кстати, в Украине активнее покупают и автомобили из Китая. Подавляющее большинство из них являются электромобилями.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышли две доступные модели Skoda.