В Украине резко вырос спрос на авто из США: самые популярные модели (фото)
Средний возраст подержанных авто из США составляет 6,3 года. Наибольшим спросом пользуются модели Tesla, Jeep и Volkswagen.
Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из США. За февраль их было поставлено на учет 3,3 тыс., что сразу на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля авто из США в Украине на вторичном рынке выросла до 19%. Средний возраст завезенных автомобилей составляет 6,3 года.
Почти половина ввезенных авто из США (48%) оборудованы бензиновыми двигателями. Около трети машин являются электромобилями, а доля гибридов и авто с ГБО одинакова — по 7%. Остальные (примерно 5%) — дизельные автомобили.
Вместе с тем, среди самых популярных американских моделей лидируют электромобили. Чаще всего в Украину из США в феврале завозили подержанные Tesla. В основном пригоняют седаны и кроссоверы.
Самые популярные авто из США в Украине за февраль 2024 года:
- Tesla Model 3 — 373 авто.
- Tesla Model Y — 256 ед.
- Jeep Cherokee — 212 ед.
- Volkswagen Passat — 208 ед.
- Ford Escape — 201 ед.
Кстати, в Украине активнее покупают и автомобили из Китая. Подавляющее большинство из них являются электромобилями.
Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышли две доступные модели Skoda.