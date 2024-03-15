Украинцы стали покупать значительно больше авто из Китая: самые популярные модели (фото)
Подавляющее большинство авто из Китая в Украине — электрокары. Самыми популярными являются модели глобальных брендов, собранные на китайских заводах.
В Украине растет спрос на автомобили из Китая. В феврале их приобрели 1394 единицы, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Большинство авто из Китая (1005 ед.) были новыми. Их доля на рынке достигла 18%, а рост продаж составил 118%.
Подержанных китайских машин приобрели 389, что на 13% больше, чем в прошлом году. Они занимают 2% рынка.
Как и раньше, подавляющее большинство (86%) авто из Китая в Украине — электромобили. Наибольшим спросом пользуются модели глобальных брендов, которые собраны на китайских заводах. Лидером как в новом, так и в подержанном сегменте остается электрокроссовер Volkswagen ID.4. В то же время, также стали покупать и китайский BYD Song Plus.
Самые популярные новые авто из Китая в Украине за февраль 2024 года:
- Volkswagen ID.4 — 257 проданных авто.
- BYD Song Plus — 110 ед.
- Honda e:NS1 — 96 ед.
- Nissan Ariya — 71 ед.
- Honda M-NV — 49 ед.
ТОП 5 популярных подержанных авто из Китая:
- Volkswagen ID.4 — 120 проданных авто.
- Nissan Ariya — 37 ед.
- Honda e:NS1 — 31 ед.
- Toyota bZ4X — 21 ед.
- BYD Song Plus — 18 ед.
Между прочим, в Украине также стремительно растет спрос на новые и подержанные электромобили.
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