Украинцы стали покупать значительно больше авто из Китая: самые популярные модели (фото)

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине — электрокары. Самыми популярными являются модели глобальных брендов, собранные на китайских заводах.

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В Украине растет спрос на автомобили из Китая. В феврале их приобрели 1394 единицы, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Большинство авто из Китая (1005 ед.) были новыми. Их доля на рынке достигла 18%, а рост продаж составил 118%.

В последнее время вырос спрос на BYD Song Plus Фото: MIIT China

Подержанных китайских машин приобрели 389, что на 13% больше, чем в прошлом году. Они занимают 2% рынка.

Как и раньше, подавляющее большинство (86%) авто из Китая в Украине — электромобили. Наибольшим спросом пользуются модели глобальных брендов, которые собраны на китайских заводах. Лидером как в новом, так и в подержанном сегменте остается электрокроссовер Volkswagen ID.4. В то же время, также стали покупать и китайский BYD Song Plus.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине за февраль 2024 года:

Volkswagen ID.4 — 257 проданных авто. BYD Song Plus — 110 ед. Honda e:NS1 — 96 ед. Nissan Ariya — 71 ед. Honda M-NV — 49 ед.

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ТОП 5 популярных подержанных авто из Китая:

Volkswagen ID.4 — 120 проданных авто. Nissan Ariya — 37 ед. Honda e:NS1 — 31 ед. Toyota bZ4X — 21 ед. BYD Song Plus — 18 ед.

Между прочим, в Украине также стремительно растет спрос на новые и подержанные электромобили.

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