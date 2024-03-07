Мало теряют в цене: определены самые ликвидные автомобили на рынке (фото)
Эксперты проанализировали стоимость трехлетних подержанных автомобилей. Оказалось, что меньше всего теряют в цене эксклюзивные модели.
Многие автомобилисты при выборе машины принимают во внимание такой параметр, как ликвидность. Конечно, все авто теряют в цене при перепродаже, но некоторые модели лучше сохраняют стоимость. На британском сайте WhatCar назвали самые ликвидные авто современности.
В рамках исследования эксперты проанализировали стоимость трехлетних авто на подержанном рынке и сравнили ее с ценой, по которой их покупали новыми.
Оказалось, что лучше всего держат стоимость эксклюзивные дорогие авто. В десятке самых ликвидных машин нет ни одной бюджетной модели.
Самое ликвидное авто современности — спорткар Porsche 911 GT3. За три года теряет 21,5% стоимости, хотя в абсолютных цифрах это немалая сумма — $52 680. Второе место занимает кроссовер Lamborghini Urus (-24,6%), а третье — Range Rover Sport (-28,4%).
Самые ликвидные автомобили современности:
- Porsche 911 GT3 — потеря стоимости 21,5% ($52 680).
- Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150).
- Range Rover Sport — 28,4% ($32 560).
- Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55 100).
- Land Rover Defender — 33,1% ($38 700).
- Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200).
- Range Rover — 37,8% ($51 730).
- Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000).
- Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960).
- Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).
Ранее Фокус рассказывал о самых качественных автомобилях 2024 года.
Также мы писали о лучших семейных кроссоверах современности.