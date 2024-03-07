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Авто

Мало теряют в цене: определены самые ликвидные автомобили на рынке (фото)

ликвидность авто, самые ликвидные авто
Фото: Motor1.com | Эксперты назвали самые ликвидные автомобили

Эксперты проанализировали стоимость трехлетних подержанных автомобилей. Оказалось, что меньше всего теряют в цене эксклюзивные модели.

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Многие автомобилисты при выборе машины принимают во внимание такой параметр, как ликвидность. Конечно, все авто теряют в цене при перепродаже, но некоторые модели лучше сохраняют стоимость. На британском сайте WhatCar назвали самые ликвидные авто современности.

В рамках исследования эксперты проанализировали стоимость трехлетних авто на подержанном рынке и сравнили ее с ценой, по которой их покупали новыми.

Porsche 911 GT3, ликвидность авто, самые ликвидные авто Fullscreen
Porsche 911 GT3 признали самым ликвидным авто
Фото: Top Gear

Оказалось, что лучше всего держат стоимость эксклюзивные дорогие авто. В десятке самых ликвидных машин нет ни одной бюджетной модели.

Самое ликвидное авто современности — спорткар Porsche 911 GT3. За три года теряет 21,5% стоимости, хотя в абсолютных цифрах это немалая сумма — $52 680. Второе место занимает кроссовер Lamborghini Urus (-24,6%), а третье — Range Rover Sport (-28,4%).

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Названы самые надежные и ненадежные электрокроссоверы современности (фото)
Названы самые надежные и ненадежные электрокроссоверы современности (фото)

Самые ликвидные автомобили современности:

  1. Porsche 911 GT3 — потеря стоимости 21,5% ($52 680).
  2. Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150).
  3. Range Rover Sport — 28,4% ($32 560).
  4. Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55 100).
  5. Land Rover Defender — 33,1% ($38 700).
  6. Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200).
  7. Range Rover — 37,8% ($51 730).
  8. Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000).
  9. Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960).
  10. Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).

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