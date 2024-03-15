Українці стали купляти значно більше авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)
Переважна більшість авто з Китаю в Україні — електрокари. Найпопулярнішими є моделі глобальних брендів, зібрані на китайських заводах.
В Україні росте попит на автомобілі з Китаю. У лютому їх придбали 1394 одиниці, що на 73% більше, ніж з аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Більшість авто з Китаю (1005 од.) були новими. Їх частка на ринку сягнула 18%, а ріст продажів склав 118%.
Вживаних китайських машин придбали 389, що на 13% більше, аніж торік. Вони займають 2% ринку.
Як і раніше, переважна більшість (86%) авто з Китаю в Україні – електромобілі. Найбільшим попитом користуються моделі глобальних брендів, які зібрані на китайських заводах. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті залишається електрокросовер Volkswagen ID.4. Водночас, також стали купувати й китайський BYD Song Plus.
Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за лютий 2024 року:
- Volkswagen ID.4 – 257 проданих авто.
- BYD Song Plus – 110 од.
- Honda e:NS1 – 96 од.
- Nissan Ariya – 71 од.
- Honda M-NV – 49 од.
ТОП 5 популярних вживаних авто з Китаю:
- Volkswagen ID.4 – 120 проданих авто.
- Nissan Ariya – 37 од.
- Honda e:NS1 – 31 од.
- Toyota bZ4X – 21 од.
- BYD Song Plus – 18 од.
Між іншим, в Україні також стрімко зростає попит на нові та вживані електромобілі.
Також Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі у світі.