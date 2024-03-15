Українці стали купляти значно більше авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)

Переважна більшість авто з Китаю в Україні — електрокари. Найпопулярнішими є моделі глобальних брендів, зібрані на китайських заводах.

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В Україні росте попит на автомобілі з Китаю. У лютому їх придбали 1394 одиниці, що на 73% більше, ніж з аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Більшість авто з Китаю (1005 од.) були новими. Їх частка на ринку сягнула 18%, а ріст продажів склав 118%.

Останнім часом виріс попит на BYD Song Plus Фото: MIIT China

Вживаних китайських машин придбали 389, що на 13% більше, аніж торік. Вони займають 2% ринку.

Як і раніше, переважна більшість (86%) авто з Китаю в Україні – електромобілі. Найбільшим попитом користуються моделі глобальних брендів, які зібрані на китайських заводах. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті залишається електрокросовер Volkswagen ID.4. Водночас, також стали купувати й китайський BYD Song Plus.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за лютий 2024 року:

Volkswagen ID.4 – 257 проданих авто. BYD Song Plus – 110 од. Honda e:NS1 – 96 од. Nissan Ariya – 71 од. Honda M-NV – 49 од.

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ТОП 5 популярних вживаних авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 120 проданих авто. Nissan Ariya – 37 од. Honda e:NS1 – 31 од. Toyota bZ4X – 21 од. BYD Song Plus – 18 од.

Між іншим, в Україні також стрімко зростає попит на нові та вживані електромобілі.

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