Японский люкс: в Киеве заметили роскошный седан Nissan 90-х (фото)

Nissan Cedric — большой седан Е-класса с 220-сильным V6 под капотом. Салон автомобиля 1997 года выпуска отделан кожей, а на центральной панели установлен тачскрин.

В Киеве сфотографировали Nissan Cedric 1997 года. Роскошный седан является большой редкостью не только в Украине, а где-либо за пределами Японии. Его фотографии опубликовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Авто оснащено 220-сильным V6 Фото: chpsh.carspotting

Nissan Cedric — большой заднеприводный седан Е-класса, который выпускался с 1960 года. Долгое время дорогая модель была флагманом японской марки.

Конкретно этот Nissan Cedric Y33 относится к девятому поколению модели, которое продавалось преимущественно на японском рынке и мало поставлялось на экспорт. Именно поэтому руль автомобиля расположен справа.

На центральной панели установлен сенсорный дисплей Фото: chpsh.carspotting

У 4,86-метрового седана длинный капот и большие круглые фары. Салон Nissan Cedric отделан кожей и деревом. Модель 1997 года даже оборудована сенсорным дисплеем на центральной панели.

Большинство Nissan Cedric Y33 продали в Японии Фото: chpsh.carspotting

Седан Nissan Cedric Y33 оборудован 3,0-литровым бензиновым V6, который развивает 220 л. с. и 280 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Существовали версии модели с задним и полным приводом.

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