Электрические версии и встроенный ChatGPT: дебютировал новый семейный кроссовер Peugeot (фото)

Кроссовер Peugeot 5008 стал больше и выразительнее на вид, а его салон значительно современнее. В линейке впервые появились электрические версии и плагин-гибрид.

Представлен новый Peugeot 5008 третьего поколения. Как и его младший брат 3008, кроссовер кардинально изменился и будет доступен в электрических и гибридных версиях. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Peugeot 5008 2024 года

Кроссовер Peugeot 5008 подрос до 4,79 м в длину при колесной базе в 2,9 м. Он напоминает новый Peugeot 3008 в анфас — установлены безрамочная решетка радиатора, тоненькие диодные фары и ходовые огни в виде следов от когтей льва.

Кроссовер подрос до 4,79 м в длину Фото: Stellantis

В то же время, профиль 5008 больше напоминает силуэт модели предыдущего поколения. У него высокая оконная линия и малый угол наклона задних стоек.

Салон и комплектация Peugeot 5008 2024 Peugeot 5008 2024

Водительское место в Peugeot 5008 сохраняет фирменную концепцию i-Cockpit. У кроссовера компактный руль, а огромный изогнутый дисплей с диагональю 21 дюйм расположен достаточно высоко.

Интересно, что мультимедийную систему i-Connect дополнили "помощником" ChatGPT. Появились и программируемые сенсорные кнопки, как в новом Peugeot 308.

В салоне установлен изогнутый 21-дюймовый дисплей Фото: Stellantis

Передние кресла Peugeot 5008 2024 получили сертификацию немецкой ассоциации врачей-ортопедов. Интерьер кроссовера стал более просторным. Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок. Доступ на третий ряд облегчен.

Объем багажника составляет 259 л в семиместной конфигурации и 748 л — в пятиместной. Со сложенными задними сиденьями получается 1815-литровый отсек. Также есть 80-литровое отделение под креслами третьего ряда.

Салон Peugeot 5008 стал просторнее Фото: Stellantis

Базовая комплектация Peugeot 5008 Allure включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль с тепловым насосом, камеру, парктроник, а также набор систем безопасности (автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя).

Вариант GT добавляет 20-дюймовые диски, пиксельные диодные фары, отделка алькантарой, электропривод двери багажника, беспроводную зарядку для телефонов, подогрев сидений и руля. Среди опций есть камеры 360-градусного обзора, мощная акустика Focal и система полуавтономного вождения.

Объем багажника Peugeot 5008 составляет 259-1815 л Фото: Stellantis

Новый Peugeot 5008, характеристики

Электромобиль Peugeot e-5008 предложат в трех версиях:

один мотор, передний привод, 210 л.с. и 343 Н∙м, батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 500 км;

один мотор, передний привод, 230 л. с. и 343 Н∙м, батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 660 км.

два мотора, полный привод, 320 л.с. и 509 Н∙м, батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 500 км.

В линейке появятся электрические модификации Фото: Stellantis

400-вольтовое электрооборудование позволяет заряжать батарею электрокара в быстром режиме на 80% за 30 минут.

"Мягкий" гибрид Peugeot 5008 получил 136-сильную установку с 1,2-литровым бензиновым турбомотором. Также в 2025 году ожидается 195-сильный плагин-гибрид, способный преодолеть 79 км на электротяге.

Новый Peugeot 5008 в Украине представят в этом году. На наш рынок кроссовер выйдет в версии с турбомотором мощностью 180 л.с., а со временем появится и электрокар. Об этом в эксклюзивном комментарии Фокусу сообщило представительство концерна Stellantis в Украине

Ранее Фокус рассказывал, что у Peugeot 3008 и 5008 появится новый премиальный собрат.

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