Переосмысленная классика: знаменитый спорткар Renault 70-х возродят в новом формате (фото)

Электромобиль Erre Tredieci — современный вариант знаменитого Renault Alpine A310 1971 года. У купе выразительный дизайн и салон в спортивном стиле.

Спортивное купе Alpine A310 от Renault вернется на рынок. Его возродят в Италии и превратят в электромобиль. Об этом сообщается на сайте компании Erre.

Спорткар отличается рубленым дизайном

Именно этот стартап из Турина планирует возродить Renault Alpine A310. новый спорткар назовут Tredieci, что переводится с итальянского, как 310.

Новый электромобиль максимально точно воспроизводит классический Alpine A310 1971 года. У него рубленый дизайн и клиновидный силуэт с заостренным "носом" и расширенными задними крыльями. Фары растянуты на всю ширину кузова, однако являются современными — диодными. Также установлены аэродинамические колесные диски диаметром 19 дюймов.

Задние крылья электромобиля расширены

Размеры Эрре Тредьеци:

длина — 4150 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1120 мм;

колесная база — 2270 мм.

В салоне установлены спортивные кресла

Салон Tredieci также выполнен в ретростиле, однако установлены современная цифровая панель приборов и спортивные кресла. Задних сидений нет — на их месте установили каркас безопасности.

Alpine A310 1971 года Фото: Renault

Характеристики Tredieci пока не раскрывают. Зато сообщается, что спорткар оборудуют регулируемой подвеской.

Кстати, новый электрокар Alpine A310 планируют создать и в Renault — он появится в 2027 году.

Также Фокус рассказывал о доступном электромобиле Renault 5 за 25 000 евро.