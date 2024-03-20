Море карбона и мощный дизель: в Латвии выполнили яркий тюнинг BMW 7 Series (фото)

BMW 7 Series G11 получил агрессивный карбоновый обвес и расширенные крылья. Мощность 3,0-литрового турбодизеля увеличили до 400 сил.

В Латвии появился интересный седан BMW 7 Series предыдущего поколения. Автомобиль серьезно доработали специалисты ателье AT26 Design. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Сзади установлен заостренный спойлер Фото: carscoops.com

Тюнинг BMW 7 Series G11 выполнили в стилистике Rocket Bunny. Автомобиль пытались сделать похожим на седан BMW M5. Проект стоил 23 000 евро.

BMW 7 Series получил расширенные карбоновые крылья, агрессивный аэродинамический обвес, диффузор и заостренный задний спойлер.

Салон отделан кожей Фото: carscoops.com

Радиаторная решетка BMW 7 Series стала черной. Также появились 22-дюймовые диски от Z-Performance с низкопрофильной резиной.

Салон BMW 7 Series почти не претерпел изменений, разве что кожаная отделка разбавлена декором в цветах BMW Motorsport. Седан оснащен электроприводом сидений и мощной акустической системой Bowers&Wilkins.

Крылья автомобиля расширены Фото: carscoops.com

Тюнинг BMW 7 Series G11 коснулся и двигателя. Мощность 3,0-литрового турбодизеля увеличили с 320 до 400 л. с., что сделало полноприводный седан значительно быстрее.

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