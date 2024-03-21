Новые недорогие SEAT рассекретили за год до презентации (фото)
Новые SEAT Arona и Ibiza изменятся внешне и получат улучшенную мультимедийную систему. В линейке ожидаются экономичные гибридные модификации.
Опубликованы фото новых SEAT Ibiza и Arona. Хэтчбек и компактный кроссовер пройдут очередную модернизацию. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новые SEAT Ibiza и Arona показали во время ежегодной пресс-конференции испанского автопроизводителя. Как стало известно, на рынок они выйдут в конце 2025 года.
На фото видно, что хэтчбек и кроссовер SEAT стали выразительнее на вид. Им увеличили радиаторную решетку и передний воздухозаборник, а также заменили бамперы, фары и фонари.
Салон SEAT Arona и Ibiza 2025 модельного года не показали, однако известно, что автомобили получат улучшенную мультимедийную систему с новым увеличенным дисплеем.
Линейку двигателей SEAT Ibiza и Arona также ожидают изменения. Моторы дополнят "мягкой" гибридной установкой, что снизит расход топлива.
Кроме того, стало известно, что в ближайшее время обновление ожидает и SEAT Leon и Ateca. Они также изменятся внешне, а еще получат матричную оптику и новые плагин-гибридные модификации.
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