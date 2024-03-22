Городской "львенок": тест-драйв нового Peugeot 2008

Компактный кроссовер Peugeot 2008 прошел обновление. Фокус узнал, что изменилось в авто и определил, чем может привлечь новая модель.

Городские кроссоверы В-класса пользуются повышенным спросом в Украине. Они практичные, вместительные, имеют большой клиренс и относительно недорогие. За последнее время в этом сегменте на нашем рынке появилось несколько интересных моделей и одна из них — новый Peugeot 2008. Кросовер недавно модернизировали, после чего он был предоставлен на тест Фокуса.

У Peugeot 2008 изменена передняя часть Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Peugeot 2008

У кроссовера атлетичный подтянутый силуэт с высоким капотом, короткими свесами кузова изогнутой оконной линией. Версия GT узнается по 18-дюймовым дискам и двухцветной окраске с черной крышей.

Новый Peugeot 2008 стал более "хищным" в анфас. Сразу бросаются в глаза увеличенная решетка радиатора с новым логотипом Peugeot (с головой льва) и ходовые огни, напоминающие следы от когтей. Кроме того, изменены фары и передний бампер, а сзади обращают на себя внимание измененные фонари.

Версия GT получила 18-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Peugeot 2008 2024:

длина – 4304 мм;

ширина – 1775 мм;

высота – 1523 мм;

колесная база – 2605 мм.

Кроссовер предлагают в двух 130-сильных версиях

Что нового в салоне Peugeot 2008

Салон Peugeot 2008 в версии GT отделан алькантарой, а пластик на передней панели имитирует карбон. Интерьер выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. Руль у кроссовера небольшой и приплюснут сверху и снизу, а его обод обшит перфорированной кожей и снабжен наплывами для хвата рук. Он хоть и выглядит нетипично, но удобен в пользовании.

Виртуальный щиток приборов поднят высоко и находится на уровне глаз. К слову, графика у приборной панели новая и ее дизайн можно изменять. В Peugeot 2008 GT она еще и с 3D-эффектом – более важная информация выводится на передний план.

У Peugeot 2008 компактный руль, а приборная панель расположена высоко Фото: Тарас Брязгунов

Вместо рычага КПП в Peugeot 2008 2024 установлен компактный джойстик. Кроме того, обновленный кроссовер получил более современную мультимедийную систему с увеличенным 10-дюймовым тачскрином, а также беспроводными Android Auto иApple Car Play.

Посредством сенсорного дисплея осуществляется и управление климат-контролем, что не очень удобно делать на ощупь. Впрочем, отдельными функциями можно управлять с помощью ряда кнопок. А вот "умных" программируемых сенсорных клавиш, как у Peugeot 308, здесь нет.

Панель приборов у Peugeot 2008 новая Фото: Тарас Брязгунов Графику дисплея можно менять Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находятся разъемы USB-С (USB-A в авто уже нет), а также ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. У кроссовера не самый большой перчаточный ящик, но зато предусмотрен довольно вместительный бокс в переднем подлокотнике.

Внутреннее пространство Peugeot 2008

Сядем на водительское место Peugeot 2008. У рулевой колонки и водительского кресла (ему за доплату доступен даже электропривод) достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобную позицию за рулем. Разве что педали расположены слишком близко.

Посадка в Peugeot 2008 довольно высокая Фото: Тарас Брязгунов Сзади комфортнее двоим пассажирам Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Peugeot 2008 упругие и с неплохой боковой поддержкой. Подогрев предусмотрен во всех версиях. Посадка за рулем довольно высокая, что обеспечивает неплохой обзор вперед и по сторонам. Обзорность назад несколько ограничена из-за высокой оконной линии, но в общем к габаритам кроссовера привыкнуть несложно.

На втором ряду пространство для ног и над головой достаточное для пассажиров среднего роста. Однако стоит отметить, что салон Peugeot 2008 не самый широкий, а по центру проходит тоннель, поэтому двоим сзади комфортнее. К тому же, отсутствует задний подлокотник, но зато установлены USB-разъемы.

Багажник Peugeot 2008 довольно приличный для авто таких размеров: 434 л в обычном состоянии и 1467 л – со сложенными задними креслами. Под здесь выполнен двухуровневым, а под ним прячется запаска-докатка. Впрочем, по бокам стенки багажника отделаны голым пластиком и легко подвержены повреждениям.

Объем багажника Peugeot 2008 составляет 434 л Пол в багажнике двухуровневый Со сложенными задними креслами получается 1467-литровый отсек Под полом спрятана запаска-докатка

Комплектация Peugeot 2008 2024

Оборудование вроде климат-контроля, парктроника, датчиков дождя и света есть уже в базовом Peugeot 2008 Active, так что начальную комплектацию нельзя назвать "пустой".

Тестовый вариант GT получил бесключевой доступ, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

Передний подлокотник прячет вместительній бокс Вместо рычага КПП установлен маленький джойстик Перчаточный ящик относительно небольшой На втором ряду установлены два USB-разъема

Тяговитый и негромкий – двигатель Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 в Украине предлагают с двумя 130-сильными турбомоторами – 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. А вот топовой 155-сильной версии уже нет. На тест Фокуса попала дизельная модификация.

Дизельная версия, по нашему мнению, выглядит предпочтительнее, хотя она и дороже. Ее преимущество – приличная тяга на малых оборотах, ведь максимальный крутящий момент достигает 300 Нм при 1750 об/мин.

Характер двигателя спокойный даже в спортивном режиме. Он работает без вибраций, а громким становится только на высоких оборотах. Плавно работает и 8-ступенчатый автомат.

Дизельная версия модели расходует около 6 л на 100 км по городу Фото: Тарас Брязгунов

Динамика вполне достаточная для города, да и обгон на трассе легко осуществляется. Разгон до 100 км/ч занимает 10,3 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Еще один плюс турбодизеля – завидная экономичность. Заявленный расход топлива составляет 4,4 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас вышло около 6 л на 100 км в городе и примерно 5 л на 100 км на трассе. Экономить топливо помогает система глушения при остановках.

Управляемость Peugeot 2008

Кроссовер Peugeot 2008 неплохо маневрирует и практически не демонстрирует недостаточную поворачиваемость. Его руль довольно легкий и немного больше информативности ему не помешало бы.

Ходовые огни напоминают следы от когтей Фото: Тарас Брязгунов Сзади обновлены фонари Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска Peugeot 2008 довольно упругая, но энергоемкая. Она справляется с большинством неровностей, хотя серьезные выбоины все же ощущается. К тому же, хотелось бы лучшей шумоизоляции днища и колесных арок. Хотя если дорога хорошая, то на 100-110 км/ч внутри весьма тихо.

Модель доступна только с передним приводом, поэтому о выдающихся внедорожных способностях говорить не приходится. Все же стихия Peugeot 2008 — город.

Цена Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 в Украине стоит от 917 000 гривен. Дизельный кроссовер в топовой версии GT обойдется в 1 199 800 гривен. В принципе, цена средняя для сегмента B-SUV — есть модели как подешевле, так и подороже.

Решетка радиатора украшена новым логотипом Peugeot с головой льва Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 2008 2024 стал выразительнее на вид и современнее внутри, но сохранил свои традиционные черты — вместительный багажник, неплохое оснащение и экономичный дизельный двигатель. В то же время, хотелось бы, чтобы при обновлении усилили шумоизоляцию днища.

Плюсы Peugeot 2008:

большой багажник;

богатое оснащение;

экономичный и тяговитый дизель.

Минусы Peugeot 2008:

слабая шумоизоляция днища;

из линейки исчезла топовая 155-сильная версия.

Технические характеристики Peugeot 2008 2024