Более 2000 сил и роскошный интерьер: представлен самый большой и дорогой Lexus (видео)

Lexus LY 680 оснащен двумя моторами общей мощностью 2100 или 2700 сил. Его салон отделан дорогими кожей и деревом.

На выставке в Йокогаме презентовали новый Lexus LY 680. Это самая дорогая модель за всю историю японской марки — ее стартовая стоимость составляет около 3,5 миллиона долларов. О ней сообщает сайт Carscoops.

Такая высокая цена Lexus LY 680 объясняется тем, что это не автомобиль, а роскошная моторная яхта. Она достигает 20,66 м в длину и отличается обтекаемым дизайном.

Lexus LY 680 достигает 20,66 м в длину Фото: Lexus В спальной каюте установлена большая кровать Каюта-гостиная с дорогим диваном В кают-компании есть минибар

Интерьер Lexus LY 680 отделан дорогой кожей и деревом. Внутри на нижней палубе есть спальня с большой кроватью и гостиная, а на верхней — кают-компания с диванами и креслами. Всего внутри может быть до шести спальных мест.

Также установлены несколько телевизоров, мощная аудиосистема, минибар, климатическая установка. На носу Lexus LY 680 есть места для загара.

Как ни странно, яхта Lexus оборудована турбодизелями Volvo объемом 12,8 л. Их установлено два и доступны версии общей мощностью 2100 или 2700 л. с. Судно имеет топливный бак на 3785 л и 852-литровый резервуар с питьевой водой.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве обнаружен 17-летний Lexus GX в новом состоянии.

Также мы писали о роскошном бронированном Mercedes S600 украинского политика.