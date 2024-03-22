General Motors презентовали доступное семейное авто за $21 500 с большим багажником (фото)

Бюджетный минивэн Chevrolet Spin изменился внешне и получил полностью новый салон. Комплектацию модели существенно расширили.

Представлен новый Chevrolet Spin 2024 модельного года. Бюджетный семейный минивэн прошел основательную модернизацию и выходит на рынок по цене от 21 500 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

Комплектация Chevrolet Spin расширенная Фото: General Motors

Минивэн Chevrolet Spin 2024 презентовали в Бразилии, ведь там его выпускают. Вскоре стартует и экспорт модели.

Новый Chevrolet Spin стал более выразительным на вид. Ему увеличили решетку радиатора и установили "двухуровневые" диодные фары. Кроме того, заменены бамперы, фонари и капот, а в топовой версии установлен защитный пластиковый обвес.

Салон Chevrolet Spin полностью новый Фото: General Motors

Салон Chevrolet Spin 2024 претерпел более кардинальные изменения и фактически является полностью новым. Заменены руль, передняя панель, дверные карты и сиденья. Впервые появились виртуальный щиток приборов и большой 11-дюймовый тачскрин мультимедийной системы MyLink. Доступны версии на 5 и 7 мест, а объем багажника с двумя рядами кресел составляет 756 л.

Доступны версии на 5 или 7 мест Фото: General Motors

У всех Chevrolet Spin теперь 6 подушек безопасности. Самая дорогая версия получила бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, Wi-Fi, парктроник, датчики дождя и света. Также появились системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

Новый Chevrolet Spin оснащен 1,8-литровым 111-сильным двигателем, который может работать на бензине или этаноле. Разгон до 100 км/ч занимает 11 с, а расход топлива составляет 9,5 л/100 км в городе и 7,5 л/100 км на трассе.

Минивэн имеет вместительный багажник Фото: General Motors

Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП. Привод только передний, но минивэну увеличили клиренс.

Между прочим, недавно General Motors презентовали электрокроссовер за $12 500 с запасом хода 500 км.

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