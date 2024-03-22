Маленький Land Cruiser: раскрыты подробности нового внедорожника Toyota FJ (фото)

Toyota Land Cruiser FJ — 4,5-метровый рамный внедорожник с рубленым дизайном. Компактная модель станет преемником Toyota FJ Cruiser.

Появилась свежая информация о будущем компактном внедорожнике Toyota. Младшего брата Land Cruiser презентуют в декабре 2024 года, а его продажи стартуют в начале 2025-го. Об этом сообщает японское издание BestCarWeb.

Ожидается, что модель назовут Toyota Land Cruiser FJ и в модельном ряду марки она заменит внедорожник FJ Cruiser. Ожидается, что цена авто в Японии составит от 3,5 до 4,5 млн иен ($23 100 — 29 700).

Внедорожник будет младшим братом Toyota Land Cruiser Фото: BestCarWeb

Судя по рендерам, рубленый дизайн будет выдержан в духе Toyota Land Cruiser 250. У внедорожника классический двухобъемный профиль с высоким капотом, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками крыши.

Новый Toyota Land Cruiser FJ построят на рамной платформе бюджетного пикапа Hilux Champ. Внедорожник будет значительно компактнее других Toyota Land Cruiser — 4,5 м в длину, 1,83 м в ширину и 1,85 м в высоту при колесной базе в 2,75 м.

Модель заменит Toyota FJ Cruiser Фото: BestCarWeb

По данным BestCarWeb, в линейке модели не будет дизельных или гибридных версий. Кроссовер дебютирует с 2,7-литровым 163-сильным бензиновым двигателем, хотя позже линейку моторов могут расширить.

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